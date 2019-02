Juve | Ronaldo si è fermato al Wanda | è triste | ma prepara già la riscossa

Juventus - Tardelli all’attacco : “Ronaldo mancato”. Poi l’attacco a Simeone : Juventus – Tardelli, ex Juve e campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, ospite di Rai Sport ha commentato la sconfitta dei bianconeri nel match contro l’Atletico Madrid. Analisi dura la sua: Tardelli si è scagliato contro Simeone, allenatore dei Colchoneros, definito pessimo Juventus, Tardelli contro Simone “La Juventus rimane da Oscar. E’ […] More

Juventus - ESCLUSIVO Anastasi : "Non mi piace il gioco della squadra. Mi aspetto molto di più da Ronaldo" : Di simone.ciloni - 25/02/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Analisi sul mondo bianconero del grande ex Anastasi Nonostante la vittoria per 1-0 nello scorso turno di campionato contro il Bologna, in casa Juventus non si respira un'aria serena dopo la brutta sconfitta in ...

Bologna-Juventus - le pagelle bianconere : Perin decisivo - Ronaldo stanco e scollegato : Perin - voto: 7,5 Il taglio di capelli e barba lo trasformano. Attento sulle uscite alte e basse, decisivo nel finale per deviare sul palo il tiro di Sansone e il tentativo di Orsolini. DE SCIGLIO - ...

Bologna-Juventus 0-1 - pagelle : Poli capitano coraggioso; Dybala in sesto - Ronaldo macchinoso : Queste le pagelle del Bologna, sconfitto in casa dalla Juventus nella 25ª giornata: Skorupski: 6 Sul rigore in movimento di Dybala battezza la parte sbagliata. Nel finale stoppa l'unico tiro di ...

Ronaldo Juventus - sarà addio a fine stagione - in Spagna ne sono sicuri : Ronaldo Juventus – Secondo quanto riportato in Spagna, quelle che prima erano solo paure, potrebbero ora concretizzarsi. Ronaldo lascerà la Juventus dopo una sola stagione in bianconero? Ronaldo Juventus – Per Don Balón le probabilità sono altissime A rivelare l’indiscrezione che continua a rimbalzare dalla Spagna è il portale iberico, secondo cui la sconfitta contro l’Atlético Madrid […] More

Pagelle Bologna-Juventus 0-1 : super Dybala - flop Ronaldo : Pagelle BOLOGNA JUVENTUS – Finisce 1-0 in favore della Juventus la sfida del Dall’Ara tra i bianconeri e il Bologna. Padroni di casa ben organizzati e abili ad ingabbiare la fase offensiva degli uomini di Allegri. Decide un gol di Dybala, subentrato dalla panchina al posto di Matuidi. La Juve conquista i tre punti e […] More

Juventus - Cristiano Ronaldo è fiducioso e crede nella rimonta in Champions : La Juventus, oggi pomeriggio affronterà il Bologna e sarà l'occasione per lasciarsi alle spalle la sconfitta di Champions League. Queste prossime giornata di campionato serviranno ai bianconeri per preparare al meglio il ritorno contro l'Atletico Madrid. Infatti, l'ambiente della Juve crede nella rimonta europea e c'è tanta voglia di far vedere a tutti che la notte del Wanda Metropolitano è stata solo un episodio. Uno dei giocatori che più è ...

Bologna-Juventus - Ronaldo può battere un record storico : i dettagli : Bologna-Juventus – Di fatto CR7 è già entrato nella storia della Juve. Cristiano Ronaldo cerca un altro record con la maglia della Juventus. L’attaccante portoghese avrebbe dovuto rifiatare contro il Bologna ma Massimiliano Allegri ha deciso di schierarlo in campo contro i rossoblu. Leggi anche: Bologna-Juventus streaming: ecco dove vedere il match, no Rojadirecta Bologna-Juventus, […] More

Juventus - Ronaldo sempre in gol dopo una sconfitta : La delusione e il nervosismo di mercoledì notte, con quel 5, riferito alle Champions vinte, continuamente mostrato da Cristiano Ronaldo ai tifosi dei colchoneros, hanno lasciato spazio alla fiducia ...

Ronaldo Juventus – Serrano shock - ecco le parole che sorprendono tutti : Ronaldo Juventus – Si rincorrono le voci di addio a fine stagione. Paratici dice la verità sulla vicenda, ma le parole di Serrano sorprendono e non poco. Ronaldo Juventus – Addio a fine stagione? ecco le parole apparse su “Don Balon” Notizia tutt’altro che aspettata quella che arriva nelle ultime ore. Secondo quanto riportato in […] More

Bologna-Juventus - probabili formazioni : domani possibile panchina per Cristiano Ronaldo : La Juventus, attualmente prima in campionato con 13 punti di vantaggio sulla seconda (il Napoli), domani sarà chiamata a riscattarsi dopo la sconfitta di mercoledì con l'Atletico. Contro i bianconeri ci sarà un Bologna determinato a strappare almeno un punto agli avversari, considerata la precaria posizione occupata in classifica: i rossoblù sono infatti diciottesimi. Juventus: Ronaldo forse in panchina Sono diversi gli indisponibili tra i ...

Cristiano Ronaldo via dalla Juve? Per adesso solo una bufala : Cristiano Ronaldo via dalla Juve? Ad oggi è una bufala: lo conferma direttamente Fabio Paratici, direttore sportivo del club bianconero, che, intervenuto a mezzo SMS nel corso della trasmissione 'Calcio e Mercato' (in onda su Rai Sport), ha categoricamente smentito le voci relative ad un possibile addio del campione portoghese (lo ha riportato 'tuttomercatoweb.com', una fonte più che autorevole). La sconfitta per 2-0 subita dalla Vecchia Signora ...

Juventus - dubbi di formazione per Allegri : “Ronaldo non so se gioca - Pjanic invece è mezzo morto” : L’allenatore della Juventus ha analizzato il match di domani con il Bologna, soffermandosi anche sul ko con l’Atletico Madrid “E’ il momento di dare la scossa. Dobbiamo trasformare la sconfitta con l’Atletico Madrid in un’opportunità per fare qualcosa di straordinario”. Massimiliano Allegri chiede alla sua Juventus una reazione immediata dopo il doloroso k.o. con gli spagnoli nell’andata ...

Bologna-Juventus - probabili formazioni : possibile turnover per Ronaldo : BOLOGNA JUVENTUS probabili formazioni – Tutto pronto, o quasi, per il match del Renato Dall’Ara Bologna-Juventus, valido per la 25° giornata di Serie A. Bologna chiamati a ripartire dopo l’immeritato ko di Roma contro i giallorossi. Juventus alla ricerca della vittoria dopo il ko di mercoledì in Champions contro l’Atletico Madrid. Ma vediamo nel dettaglio le scelte […] L'articolo Bologna-Juventus, probabili formazioni: ...