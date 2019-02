Iran | si dimette a sorpresa il ministro degli Esteri Zarif | “Mi scuso” Israele | “Una

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 febbraio 2019) “Mi scuso per la mia incapacità di continuare a servire e per tutte le carenze durante il mio mandato”. Con un messaggio su Instagram iliano, Mohammad Javad, che è stato il principale negoziatore dell’accordo sul nucleare del 2015, ha annunciato le sue dimissioni. Rohani non le ha ancora accettate formalmente, maha esultato per la scelta di. “Che liberazione!”, ha detto il premier Benyamin Netanyahu che ha aggiunto: “Finché ci sarò io l’non avrà armi nucleari”.Quelle del capo della diplomazia di Teheran sono dimissioni inattese, che hanno sollecitato ipotesi e speculazioni. Lyse Doucet, giornalista della Bbc, si chiede se siano una “tattica” o “l’uscita” di scena del diplomatico che era diventato “il volto sorridente” dell’verso il mondo. Non mancano ...