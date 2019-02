Il perché delle dimissioni di Zarif

Da Fitch a S&P - perché il giudizio delle agenzie di rating è decisivo : Fitch, S&P e Moodys le tre sorelle del rating (a cui si aggiunge anche la canadese Dbrs) sono le società che in regime di oligopolio controllano il grande mercato del rating...

Compleanno Icardi - nessuna crisi tra Wanda e Mauro : il perchè delle foto bruciate e il post d’auguri [FOTO e VIDEO] : Altro che crisi: il significato delle foto bruciate da Wanda Nara ed il romantico post d’auguri per il Compleanno di Mauro Icardi Mauro Icardi spegne oggi 26 candeline e, in attesa di trovare un punto d’incontro con l’Inter, ha deciso di passare la sua giornata speciale sul lago di Como con la sua famiglia. Nella serata di ieri, un video postato da Wanda Nara ha fatto pensare ad una crisi col marito. La moglie e manager ...

perché si riaprirà la partita delle chiusure domenicali nei negozi : Il relatore del ddl in commissione alla Camera Andrea Dara: nuove audizioni Perché tema delle chiusure domenicali impatta su vita delle persone. Associazioni di categoria presentino anche proposte per ...

perché non si parla delle primarie del PD? : A due settimane dal voto con cui sarà scelto il prossimo segretario la competizione non si è scaldata, per colpa delle europee che incombono e di vecchie questioni non risolte

Emergenza Venezuela - perché la drammatica situazione delle imprese richiede posizione chiara e volontà di cambiare : Le nostre imprese sono abituate a sperimentare instabilità politico-istituzionali e querelle diplomatiche dei paesi dove esportano o hanno insediamenti produttivi. E purtroppo a farne le spese, è un Paese come l'Italia che ha avuto, soprattutto negli ultimi anni l'unico contributo positivo alla crescita del PIL dalla domanda internazionale.È accaduto ad esempio con l'India, con l'Iran, la Russia e sta capitando anche in ...

Killer delle mani mozzate - parla figlia di Giuseppe Piccolomo/ Video : 'Ha ucciso anche nostra madre perché...' : Killer dalle mani mozzate, parla figlia di Giuseppe Piccolomo. Video, durante la puntata de I Fatti Vostri: 'Ha ucciso anche nostra madre perché...'

Raffaella Carrà : "Se ho fatto delle cazz...è perché le avevo scelte io" : E' stata dura per il direttore di Rai Tre Stefano Coletta che le ha proposto tre volte un programma ricevendo un no, ma alla fine l'ha spuntata. Raffaella Carrà torna in tv con un programma dedicato a lunghe interviste ai grandi personaggi. Appuntamento il 28 marzo su Rai Tre. "Ho solo paura che il pubblico dopo un'ora e mezza in cui non mi vede cantare, ballare e cazzeggiare dica che palle - confessa a Vanity Fair - Lo spettacolo saranno le ...

Wanda Nara : «Vorrei che Mauro fosse più tutelato dalla squadra - perché escono delle cattiverie da dentro» : Ancora una volta è Wanda Nara contro tutti. Il tema è il solito: il rinnovo del contratto del marito di cui è anche agente, il centravanti nerazzurro Mauro Icardi . «In tanti mi hanno scritto ...

Il Paradiso delle Signore rischia la chiusura : ecco perché : La Rai mette in stand by una fiction molto amata dal pubblico, il Paradiso delle Signore. Prima c’era stato lo spostamento della produzione da Torino a Roma: la ragione? I sindacati non avevano approvato la necessità di intensificare il lavoro, come conseguenza della serialità della storia. Alla fiction lavorano 500 operatori. I ritmi di lavoro sono serrati: cinque puntate a settimana, la soap aveva raggiunto anche il 15 per cento di ...

perché con il “metodo giapponese” la Bce può far aumentare del 5% gli utili delle banche italiane : Riducendo la tassa che oggi gli istituti di credito pagano sull’enorme mole di riserve in eccesso si libererebbero risorse, circa 8 miliardi, per il sistema bancario comunitario. Gli utili delle banche italiane aumenterebbero del 4-5%. E allora Perché la Bce non adotta subito questa mossa?...

Gli stadi sono vuoti perché il calcio non dice più nulla della vita delle persone : L’aborto del senso sportivo Il calcio a Napoli è come Dio – è morto. Fosse nato in questi decenni, Nietzsche avrebbe scritto la sua Gaia Scienza a Fuorigrotta concludendo il suo celebre capitolo con: «E che cosa sono ancora questi stadi se non le tombe e i monumenti funerari del calcio?». Per dar contezza degli spalti vuoti si è preso in prestito quasi ogni argomento, forse mancando quello originario, un po’ per pudore, un po’ perché è ...

perché Matteo Salvini non ha nessun diritto di vestirsi con le divise delle forze dell’ordine : Nell'esposto presentato da Andrea Maestri sono elencate le violazioni della legge commesse da Matteo Salvini, quando indossa le divise delle forze dell'ordine. "Atti di disprezzo della legge da bullo, ma che di fronte ai processi scappa, chiedendo l'assoluzione al Movimento 5 Stelle. Che, peraltro, tace sul ministro in divisa che viola le Istituzioni", ha commentato Pippo Civati.Continua a leggere

perché le foibe sono tornate al centro delle polemiche tra Salvini e l'Anpi : La difficoltà di trovare una memoria condivisa riesplode ogni anno in occasione del 10 febbraio giorno in cui ricorre la...

Muore il milionario delle criptovalute : 120 milioni bloccati perché nessuno conosce la password : 120 milioni di euro "persi" nel web per una password. La Quadriga CX, il cambiovalute online più grande del Canada, non sa come recuperare i soldi ed altri beni bloccati sulla sua piattaforma dopo la morte di uno dei fondatori dell'azienda, Gerald Cotten. Di 30 anni, è morto a dicembre 2018 in India, a causa di alcune complicazioni dovute alla malattia di Chron.La Quadriga CX deve ai suoi clienti 166 milioni di euro, di cui solo 46 ...