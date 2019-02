blogo

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)La terza puntata de Ilha visto due espulsioni: Evan Nestola (a inizio puntata) e Michael Gambuzza (nella parte finale). Ma, nel corso delle due ore di programma, le conseguenze (ipotetiche e ideali)alcuni studenti, per i loro, comportamenti avrebbero portato a sfoltire metà classe.Davvero, non sono un bacchettone, eh. Anzi. Non mi scandalizzo per un "cazz0" durante una lezione (magari non strillato...) o per qualche scambio di opinione tra insegnante e studente. Anche se questo dovesse avvenire in un ipotetico 1968 o in tv. Ma quello che è andato in onda per buona parte del tempo è stata una serie di continui e sfrontati atti di spavalderia che non fanno affatto sorridere e che, il più delle volte, mi hanno portato a sperare -pregare- che si trattasse di un copione da seguire. Perché, almeno in quel caso, mi sentirei rasserenato, in parte.prosegui la ...

PE_Italia : Il Parlamento europeo è legislatore dell’UE???? Approva le leggi??europee, applicabili nei paesi membri. Tra i suoi pr… - tvblogit : Il collegio 3 tra autogestione e mancata soggezione verso i professori: quando i ruoli sono… - Varych4 : Il collegio 3 tra autogestione e mancata soggezione verso i professori: quando i ruoli sono… -