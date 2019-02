Caldo incredibile in Toscana | +22°C a Prato | Massa e Sesto Fiorentino Stravolti decine

meteoweb.eu

(Di martedì 26 febbraio 2019)sconvolgente in questi giorni al Centro/Nord Italia. Oggi inmolte località hanno superato il muro dei venti gradi per l’ennesima volta in quest’mese di Febbraio. Addirittura aSan Niccolò e a Montemurlo Oste (PO) la colonnina di mercurio ha raggiunto +22,3°C.di stazioni meteorologiche ufficiali hanno battuto i loro precedenti record distorico mensile per Febbraio, ecco tutti i dati:Candia Scurtarola (MS) +21,6°C (precedente +20,0°C del 24/02/1991);-Case Passerini (FI) +21,6°C (precedente +20,0°C del 15/02/2019); Villafranca in Lunigiana (MS) +21,5°C (eguagliato il 17/02/1998); Scandicci San Giusto (FI) +21,2°C (precedente +20,5°C del 23/02/2012);-Polo Scientifico (FI) +21,1°C (precedente +19,5°C del 15/02/2019); Firenze Università (FI) +21,0°C (precedente +19,8°C del 18/02/1998 e ...

