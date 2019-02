Antartide | Nasa | “Un iceberg grande due volte New York si sta staccando”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 febbraio 2019) “Unduela città di Newè destinato staccarsi dall’“. A lanciare l’allarme è stata lache ha condiviso via Twitter le immagini pubblicate dall’Osservatorio Earth della stessa agenzia spaziale Usa. Le crepe analizzate dagli scienziati si trovano nella parte nord-occidentale del continente e riguardano la piattaforma di ghiaccio Brunt. Impossibile prevedere quando avverrà la rottura, né i suoi impatti concreti, ma il rischio maggiore, secondo gli esperti, interesserà “le infrastrutture scientifiche e la presenza umana” nel territorio. Proprio nella Brunt Ice Shelf, infatti, è presente la Halley Vla Research Station, stazione di ricerca in cui la British Antarctic Survey opera fin dal 1955.Cracking across Antarctica’s Brunt Ice Shelf is set to release anw/ an area about 2x the size of NYC. The ...