Ambiente | il decalogo per la tutela del mare sulla dissalazione

meteoweb.eu

: RT @FUniVerde: Valutazione impatti e rischi degli scarichi dissalatori @FUniVerde @MarevivoOnlus: “Colmare vuoto legislativo per tutelare A… - MarevivoOnlus : RT @FUniVerde: Valutazione impatti e rischi degli scarichi dissalatori @FUniVerde @MarevivoOnlus: “Colmare vuoto legislativo per tutelare A… - rinnovabiliit : RT @FUniVerde: Valutazione impatti e rischi degli scarichi dissalatori @FUniVerde @MarevivoOnlus: “Colmare vuoto legislativo per tutelare A… - RosalbaGiugni : RT @FUniVerde: Valutazione impatti e rischi degli scarichi dissalatori @FUniVerde @MarevivoOnlus: “Colmare vuoto legislativo per tutelare A… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Dieci azioni “perre ildalla diffusione dei dissalatori”. E’ racchiuso in unl’appello lanciato dalla Fondazione UniVerde e davivo a governo e Parlamento nel corso di un convegno, ‘Aree Marine Protette ed ecosistemi marini: patrimoni dare. Valutazione d’impatto ambientale e sanitario per i dissalatori e qualita’ delle acque’, oggi al Senato.In base ad alcuni studi su Lipari, Vulcano, Ventotene, e Ustica – che confermano “le ipotesi d’impatto reale degli scarichi di salamoiabiodiversita’ marina“, ilchiede per esempio di “ridurre le necessita’ dellaazzerando le perdite nelle condotte e verificando le alternative; di definire i requisiti di qualita’ dell’acqua dissalata; di monitorare lo stato degli ecosistemi marini nelle ...