Spider-Man per PS4 incontra la serie animata anni ' 90 in un nostalgico trailer realizzato

Italia in festa per Sara Pichelli mamma Spider-Man : C'è un po' d'Italia, non proprio poca, nell'Oscar per il miglior film di animazione' andato a 'Spider-Man: Un nuovo universo' diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. Protagonista di questa nuova avventura è Miles Morales, un adolescente di Brooklyn afro-ispanico, nuovo depositario dei poteri da Uomo Ragno, in seguito alla scomparsa di Peter Parker. Air Jordan slacciate ai piedi e un papà nel corpo della NYPD, Miles è un ...

Anche l'Italia agli Oscar : chi è Sara Pichelli - disegnatrice di Spider Man - miglior film d'animazione : La fumettista Sara Pichelli, marchigiana, classe 1983, ha fatto vincere Anche l'Italia alla 91esima edizione degli Oscar del cinema con "Spider-man: Into the Spider-verse", miglior film d'animazione. La Pichelli, nel team dei disegnatori della pellicola diretta da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, era l'unica italiana nominata. È lei che ha disegnato Miles Morales."Sara Pichelli ha creato il personaggio di Miles, ha fatto il ...

Durante lo sviluppo di Spider-Man il team di Insomniac Games aveva paura che il gioco non fosse abbastanza divertente : Spider-Man è stata una delle tante esclusive PS4 molto apprezzate dai fan ma, a quanto pare, nel corso dello sviluppo del gioco qualche preoccupazione c'è stata per Insomniac Games.Come riportato su IGN, il creative director del gioco, Bryan Intihar, ha svelato un retroscena piuttosto singolare, affermando che, Durante i lavori, il team aveva paura che il gioco non fosse abbastanza divertente."Quando la storia non era ancora del tutto finita, ...

Red Dead Redemption 2 - Spider-Man ma non solo : secondo alcuni dati molti titoli vengono completati solo da pochi giocatori : Stando ai dati riportati da GameRevolution, sempre più titoli non vengono completati da un'altrettanto maggiore fetta di utenza, non bisogna certo scandalizzarsi se in pochi arrivano ad ottenere tutti i vari trofei o achievement ma scoprire che solo una ridotta percentuale di giocatori riesce a completare titoli molto spesso basati sulla narrativa lascia piuttosto perplessi.Di seguito vi riportiamo 12 titoli pubblicati su PS4 negli ultimi 2 ...

Lascia il lavoro e si presenta l'ultimo giorno vestito da Spiderman : il capoufficio "impazzisce" : Niente giacca e cravatta. Per il suo addio al posto di lavoro - evidentemente poco amato - un impiegato ha deciso di presentarsi nel suo ultimo giorno in ufficio travestito da Spiderman. È accaduto a San Paolo, in Brasile, dove l'uomo si è aggirato tra scrivanie e computer con la tuta rossa e blu del supereroe della Marvel. Non è nota l'identità di questo impiegato di banca, diventato idolo dei social da quando gli ...

