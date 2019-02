Sequestro dei Nas - trovata nuova droga killer - : il primo Sequestro di questo genere in Europa: 20 grammi della sostanza sono stati intercettati in un plico postale indirizzato dall'estero in una città del Centro Italia. Con quella quantità si stima ...

Maxi Sequestro dei Nas - trovata una nuova droga killer : Economica e letale, è stata scoperta per la prima volta in Europa e ha una struttura simile al sedativo Fentanyl. Venti grammi bastano a confezionare 20mila dosi. Gli investigatori: "Al confronto l'eroina è acqua fresca"

Isola dei Famosi - il divino attacca : ''Sequestro di persona in Honduras" : A seguito dello sconvolgente incidente di cui è diventato tristemente protagonista a L'Isola Dei Famosi , Il divino Otelma si è aperto sul conto della sua esperienza televisiva vissuta alla ...

Truffa dei diamanti - maxi-Sequestro da oltre 700 milioni a cinque banche : Milano, 19 febbraio 2019 - Il nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 700 milioni di euro ...

Isola Dei Famosi : Il Divino Otelma fa accuse gravi contro L’Isola e parla di Sequestro. Guarda il Video : Barbara d’Urso aveva annunciato una lettera CHOC del Divino Otelma e la promessa è stata mantenuta. Oggi il mago Divino si è presentato nel santuario domenicale della Santa di Cologno Monzese. L’uomo ha fatto... L'articolo Isola Dei Famosi: Il Divino Otelma fa accuse gravi contro L’Isola e parla di sequestro. Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Divino Otelma contro l’Isola dei Famosi : «Mi sono sentito prigioniero in Honduras. Sotto Sequestro di persona». E a Luxuria : «Taci - brutta comunista inviperita» : Divino Otelma a Domenica Live “Mi sono sentito Sotto sequestro di persona“. Il Divino Otelma si è finalmente espresso riguardo all’incidente che lo ha visto, suo malgrado, protagonista della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2019 . Intervenuto a Domenica Live, il “mago” ha ammesso di avere perdonato Francesca Cipriani per la spinta che gli ha dato nel corso dell’ormai nota prova ricompensa, ma ciò ...

Conto corrente : pignoramento e Sequestro - chi rischia il blocco dei soldi : Conto corrente: pignoramento e sequestro, chi rischia il blocco dei soldi sequestro e pignoramento Conto corrente, cosa avviene col blocco dei soldi In tempi di crisi finanziaria diversi soggetti possono trovarsi in condizione di non poter pagare un debito. Il pignoramento del Conto corrente potrebbe essere una soluzione fruibile dal creditore per poter riavere indietro la liquidità immediata. Si tratta del tipico pignoramento “presso terzi”, ...

Scuolabus - a Napoli autisti senza licenza : multe e Sequestro dei veicoli : Trasportavano bambini a scuola senza alcuna autorizzazione. Per questo motivo, a Napoli, sono stai multati dai vigili urbani quattro conducenti abusivi di Scuolabus. La scoperta è stata fatta dalla ...

Migranti - procura di Catania contro Riesame : "Censurabile il disSequestro dei conti per nave Aquarius" : L'ufficio di Zuccaro ricorre in Cassazione: "L'agente marittimo delle Ong ha realizzato un ingiusto profitto con lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi"

Migranti - procura di Catania contro Riesame : "Censurabile il disSequestro dei conti per nave Aquarius" : L'ufficio di Zuccaro ricorre in Cassazione: "L'agente marittimo delle Ong ha realizzato un ingiusto profitto con lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi"

Diciotti - la difesa di Salvini : «Sequestro dei migranti? Scesero due ore dopo l’ok» : Il ministro dell’Interno difende una «decisione collegiale» presa per la «sicurezza nazionale» e attacca il tribunale dei ministri di Catania. La relazione rivista con Giulia Bongiorno

Conto corrente : pignoramento e Sequestro - chi rischia il blocco dei soldi : Conto corrente: pignoramento e sequestro, chi rischia il blocco dei soldi sequestro e pignoramento Conto corrente, cosa avviene col blocco dei soldi In tempi di crisi finanziaria diversi soggetti possono trovarsi in condizione di non poter pagare un debito. Il pignoramento del Conto corrente potrebbe essere una soluzione fruibile dal creditore per poter riavere indietro la liquidità immediata. Si tratta del tipico pignoramento “presso terzi”, ...

Diciotti - il tribunale dei ministri : “Processate Salvini per Sequestro” : Il tribunale dei ministri di Catania vuole processare il ministro dell’Interno Matteo Salvini per sequestro di persona aggravato, per la vicenda dei 177 migranti rimasti per giorni sulla nave Diciotti prima di avere un «porto sicuro» dove sbarcare. «Ci riprovano, torno ad essere indagato per sequestro di persona e di minori, con una pena prevista d...

Diciotti - il Tribunale dei ministri su Salvini : “Ha violato le convenzioni sul soccorso in mare e sequestrò 177 migranti” : Abusò del suo potere sequestrando 177 persone e violò le convenzioni sul soccorso in mare. È per questo che il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere al Senato per il vicepremier. Matteo Salvini è accusato del reato di sequestro di persona aggravato “per avere, nella sua qualità di Ministro dell’Interno, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177 migranti di varie nazionalità ...