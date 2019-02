agi

: Perché #Alemanno è stato condannato a 6 anni di carcere - Agenzia_Italia : Perché #Alemanno è stato condannato a 6 anni di carcere - BraviLuca : Corsi e ricorsi: Nel 2009 Alemanno guidava a Roma l’emergenza nomadi perché ‘gli zingari sono quelli che rubano’ ..… - Dagherrotipo1 : Un momento ... e tutta la solfa delle terribili COOP ROSSE che fine ha fatto ??? Perchè che io ricordi Alemanno è t… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Il pm Luca Tescaroli, da qualche mese procuratore aggiunto a Firenze, nel processo stralcio di Mafia Capitale, aveva chiesto che Gifossea 5di reclusione (4e mezzo per corruzione più altri 6 mesi per finanziamento illecito)"l'uomo politico di riferimento dell'organizzazione Mafia Capitale in ragione del suo ruolo apicale di sindaco, nel periodo 29 aprile 2008 - 12 giugno 2013”. Non solo: successivamente, una volta diventato consigliere comunale di minoranza in seno al Pdl, è rimasto "il punto di riferimento" del 'ras' delle cooperative Salvatore Buzzi., dunque, secondo il rappresentante della pubblica accusa, non è meritevole neppure della concessione delle attenuanti generiche se si considerano "le modalità delle sue condotte (che denotano una proclività a delinquere essendo caratterizzate ...