Pensioni donne | allo studio bonus figli

Pensioni - chi ha fatto richiesta per accedere a quota 100 : penalizzate le donne : Gli ultimi dati forniti dall'Inps sui lavoratori che hanno richiesto di poter accedere alla quota 100, l'anticipo Pensionistico introdotto dal governo con la legge di Bilancio, mostrano una netta prevalenza degli uomini, con le donne fortemente penalizzate. L'istituto di previdenza fornisce anche i dati riguardanti la distribuzione geografica e anagrafica dei richiedenti.Continua a leggere

Pensioni donne - dati Istat : si accentua divario di genere - il 18% resta senza : Alcuni rilevamenti fatti dall'Istat hanno evidenziato il fatto che nel 2017 i pensionati sono stati in calo rispetto all'anno precedente. La cifra è circa di 16 milioni di persone, suddivisi in 7,6 mil gli uomini e il restante 8,4 mil le donne. Questo è accaduto perchè sono diminuiti gli aventi diritto. Inoltre viene sottolineato il fatto che la donna non è mai progredita dal punto di vista dell'autonomia, resta dunque l'uomo ad essere il fulcro ...

La Pensioni e il fenomeno del gender gap : il 18% delle donne è senza assegno : L'ultimo dossier prodotto dall'Istat sui dati del nostro sistema previdenziale continua ad evidenziare la presenza di un gender gap importante. Il problema persiste da anni e non sembra purtroppo vedere un'inversione di tendenza nonostante le ultime misure prodotte a partire dalle precedenti legislature. Secondo i numeri raccolti in relazione all'anno 2017, su circa 16 milioni di pensionati le donne che ricevono un assegno sono 8,4 milioni (ad ...

Pensioni - sindacati contro il governo : quota 100 penalizza i lavoratori del Sud e le donne : La norma sull'accesso alla pensione anticipata con quota 100 penalizza i lavoratori del Sud e le donne perch difficilmente riescono a totalizzare almeno 38 anni di contributi. I sindacati hanno ...

Pensioni : Salvini e Di Maio esultano per quota100 e i suoi effetti - precoci e donne meno : Le ultime novità sulla riforma delle Pensioni arrivano direttamente dai due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio che su Facebook, attraverso le loro pagine social, esultano per i risultati ottenuti in campo previdenziale da questo Governo. Molto meno soddisfatti gli esclusi dall’attuale legge di bilancio 2019: precoci, donne nate nel 1961, ed esodati. Le reazioni del Governo e dei cittadini a confronto. Pensioni 2019, Salvini e Di Maio: ...

Quota 100 - donne - insegnanti - precoci : ecco tutte le finestre delle Pensioni 2019 : Lavoratori privati, dipendenti pubblici, insegnanti. Donne, precoci, lavoratori che anticipano con la legge Fornero. E la lista potrebbe continuare. Perché ogni categoria ha la propria “porta” di uscita, che si apre con tempi diversi, a seconda di quanto viene slittata in avanti la data della pensione rispetto a quella in cui si maturano i requisiti. Possono essere tre mesi, ma anche 6, 12, o 18...

Pensioni - -20 - 4% con aumento età donne : 13.09 Le Pensioni liquidate con decorrenza nel 2018 sono state 483.309,in calo del 20,4% rispetto alle 607.525 del 2017. Lo si apprende dal monitoraggio Inps sui flussi di pensionamento. L'Istituto di previdenza ricorda che nel 2018 è stato innalzato il requisito di vecchiaia per le donne e quello per l'assegno sociale portandolo a 66 anni e 7 mesi come per gli uomini.Le Pensioni di vecchiaia sono state 125.293, in calo del 39,4% sul 2017.Gli ...

Pensioni - con aumento età donne crollo uscite nel 2018 : -20% : Le Pensioni complessivamente liquidate con decorrenza nel 2018 sono state 483.309 con un calo del 20,4% rispetto alle 607.525 del 2017. Lo si legge nel monitoraggio sui flussi di pensionamento dell'...

Pensioni : Quota 100 penalizzerebbe militari - donne e giovani : Il Governo Conte è giunto ormai agli ultimi ritocchi sul maxi decreto unico riguardante l'introduzione delle misure in campo previdenziale come reddito di cittadinanza e Quota 100. Stando a quanto affermato dal quotidiano "Il Messaggero", però, molte categorie di lavoratori potrebbero rimanere esclusi. Si tratta del comparto sicurezza, delle lavoratrici e soprattutto dei giovani che potrebbero rimanere penalizzati dalla nuova riforma ...

Pensioni - per le donne sarà difficile raggiungere quota 100 : quota 100 sarà il piatto forte della riforma delle Pensioni. Con 62 anni di età e 38 di contributi i lavoratori del settore privato e i dipendenti pubblici potranno anticipare l’uscita fino a 5 anni. Le donne, però, hanno in media carriere lavorative più frammentate, con un’anzianità contributiva media di 25 anni, ben lontana dai 38 richiesti per la nuova quota 100. Nuove possibilità con opzione donna e ape sociale...