Nuoto salvamento Assoluti invernali 2019 Pioggia di record a Riccione nello scorso week

3T Frascati Sporting Village ( Nuoto per salvamento) - bottino ricchissimo ai campionati regionali : Roma – Che il 3T Frascati Sporting Village fosse diventato nel giro di poco tempo una realtà concreta del panorama del nuoto per salvamento del Lazio lo si era capito chiaramente. Ma la conferma si è avuta dagli ultimi due week-end di gare dove sono stati assegnati i titoli regionali invernali di varie categorie. Il 20 gennaio scorso, ad Anzio, erano in gara Juniores, Cadetti e Senior e il 3T Frascati Sporting Village ha fatto ...

Nuoto - Assoluti invernali di salvamento 2018. Lucrezia Fabretti non si ferma più : record del mondo nei 100 manichino con pinne : Non si ferma più la corsa di Lucrezia Fabretti quest’anno. Dopo una stagione maiuscola coincisa con la riconquista del titolo italiano assoluto, la vittoria con primato mondiale agli Eurojunior in Irlanda e poi al Mondiale Youth in Australia, la nuova stagione si apre in maniera eccezionale con il primato del mondo nella sua gara dei 100 manichino con pinne. Agli Assoluti di Milano del 15 e 16 dicembre, il primo appuntamento nazionale per il ...