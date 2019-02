Morbillo | epidemia mai vista in Giappone | colpa di un gruppo religioso No Vax

In Giappone c’è la peggiore epidemia di Morbillo degli ultimi dieci anni : In Giappone c’è la peggiore epidemia di morbillo degli ultimi dieci anni, secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità delle Nazioni Uniti (OMS). In tutto, dall’inizio del 2019, sono stati registrati 170 nuovi casi di morbillo, in 20 delle 47 prefetture del

Epidemia di Morbillo nelle Filippine : 70 morti - molti sono bambini : Si fa sempre più grave l’Epidemia di morbillo nelle Filippine: secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, si registrano finora circa 4.300 casi confermati e almeno 70 morti, la maggior parte dei quali sono bimbi sotto i 4 anni. Cinque regioni del Paese sono in stato di allerta, ma il maggior numero di casi è concentrato a Manila e nelle province vicine, dove le autorità hanno avviato un programma di vaccinazione per evitare la ...

EPIDEMIA DI Morbillo A RIMINI : 17 CASI - NON ERANO VACCINATI/ 600 persone sotto osservazione : EPIDEMIA di MORBILLO RIMINI, 17 ragazzi coinvolti: uno è ancora ricoverato in ospedale per complicazioni, allerta dell'Iss. 600 persone sotto osservazione.

Rimini - epidemia di Morbillo : 17 casi da inizio anno. Non erano vaccinati : Diciassette casi di morbillo registrati a Rimini tra gli ultimi giorni del 2018 e le prime settimane del 2019. L'età delle persone contagiate è varia ma in gran parte si tratta di studenti delle ...

Epidemia di Morbillo nelle Filippine : in 10 giorni oltre 1800 casi e 26 decessi : Le autorità delle Filippine hanno reso noto che dal 26 gennaio si sono registrati 1.813 casi di morbillo e 26 decessi: i contagi si sono rilevati in diverse aree, compresa la capitale Manila. La malattia è pericolosa in particolare per i bambini, e nelle Filippine si teme il peggio perché i bimbi non vaccinati sarebbero ben 2,4 milioni. Il morbillo è una malattia contagiosa che si diffonde con facilità: i sintomi iniziali sono febbre, tosse, ...

Nelle Filippine c’è un’epidemia di Morbillo : A gennaio sono morte almeno 50 persone, soprattutto bambini, e il ministro della Salute ha invitato i genitori a vaccinare i figli

Epidemia di Morbillo negli Usa : Washington dichiara lo stato di emergenza : Un’Epidemia di morbillo nello stato di Washington ha spinto il governatore Jay Inslee a dichiarare lo stato di emergenza sanitaria. Al momento sono 35 i casi confermati e si tratta soprattutto di bambini di età compresa tra uno e dieci anni. “Il morbillo è estremamente contagioso – ha detto il governatore – e può essere mortale per i più piccoli. Questi casi (in riferimento al numero dei contagiati, ndr) creano un serio ...