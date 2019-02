Milan | Cutrone | l' agente è criptico | Resta? Vedremo

Calciomercato Milan - l'agente di Cutrone : 'Resta? Vedremo...' : Dubbi sul futuro di Patrick Cutrone in rossonero. Ad esprimerli l'agente del giovane attaccante, che nel corso di un'intervista a Radio Marte ha risposto alla domanda sulla permanenza o meno di ...

Milan - ag. Cutrone spaventa tutti : “Restare? Vedremo” : Intervistato ai microfoni di “Radio Marte“, l’agente di Patrick Cutrone, Donato Orgnoni, ha colto l’occasione per sottolineare un importante retroscena sul potenziale addio del suo assistito a fine stagione. “Restare al Milan? Vedremo”. Parole che sottolineano il possibile addio dell’attaccante rossonero il prossimo giugno. Un addio dettato dalla totale esplosione di Piatek, il quale difficilmente ...

L'agente di Cutrone spaventa il Milan : "Se resta? Vedremo..." : "Se Cutrone resta a Milano? Vedremo...". Una frase sibillina ai microfoni di Radio Marte dove ha parlato di un altro suo assistito, Simone Verdi, spaventa il Milan e i suoi tifosi. A pronunciarla ...

Milan - Cutrone può andare via : l’attaccante nel mirino della Lazio : Il Milan sta attraversando sicuramente un momento molto importante, i rossoneri puntano il terzo posto in campionato mentre in Coppa Italia possono alzare il trofeo dopo l’eliminazione delle big. La squadra di Gattuso si è rilanciata definitivamente dopo l’arrivo a gennaio di Piatek, il polacco ha una media gol impressionante e ha oscurato Cutrone, attaccante con una media realizzativa incredibile e sempre decisivo quando ...

Serie A - Milan-Empoli : duello Piatek-Cutrone per una maglia da titolare : Torna il campionato di Serie A con la 25esima giornata che avrà inizio questa sera alle ore 20.30 a San Siro dove il Milan ospiterà l'Empoli di Iachini. Il Milan arriva a questo scontro con il morale alle stelle dopo la vittoria a Bergamo contro l'Atalanta, rivale diretta per la volata Champions, affossata dal primo gol di Chalhanoglu in campionato e dalla doppietta del solito Piatek, arrivati dopo che la squadra di Gasperini si era portata in ...

Milan-Empoli in tv : dove vedere la diretta - Gattuso sceglie tra Piatek e Cutrone : Milan-Empoli in diretta tv e streaming: telecronisti Milan-Empoli sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A , satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 251 , satellite e fibra, , ...

Milan - Cutrone : 'Vivo per il gol - non mi accontento mai. Gattuso è l'allenatore giusto' : Cosa mi emoziona di più? La mia famiglia, a loro darei il mondo e a loro dedico ogni gol". Un'analisi, poi, sui giovani italiani: "Non tutti arrivano, magari qualcuno si sente appagato e si ...

Milan - Conti e Cutrone scalpitano : i titolarissimi sono altri : Il 2019 del Milan si era aperto con un gol che sembrava il manifesto del Diavolo futuro: pennellata di Andrea Conti e stoccata di Patrick Cutrone. La coppia aveva spalancato a Gattuso le porte dei ...

Milan - gesto importante di Cutrone : salta il giorno di riposo e si allena da solo : Non è un segreto che con l'acquisto di Piatek, il quale sembra già decisivo in questo Milan, per Patrick Cutrone le cose siano cambiate. Anche se lo stesso discorso era stato fatto con l'acquisto di Higuain, con gli addetti ai lavori che si dicevano sicuri che il bomber italiano avrebbe trovato pochissimo spazio. Così non è stato, poiché specialmente nei momenti di difficoltà Patrick si è caricato il Milan sulle spalle e continuerà a ...

Milan - Cutrone arma Capitale : si esalta con la Roma ma con Piatek... : Il fattore C si fa sentire anche quando la C di Cutrone sembra destinata alla panchina. Prendete ad esempio il cammino del Milan in questo campionato: dopo 21 giornate, l'unica vittoria rossonera in ...

Cutrone-Piatek - e ora? Milan : cronaca di un caso annunciato : Piatek ha fatto la differenza, negli ultimi venti metri è un cecchino". Gattuso fotografa così l'exploit del Robocop appena spiovuto dalla Bassa Slesia. "L'avevo detto che ero pronto e ho fatto ...

Milan - Gattuso : "Piatek e Cutrone insieme? Si può - ma serve equilibrio" : L'anticipo del sabato sera ha regalato una partita emozionante, ma senza gol. E Rino Gattuso, tecnico del Milan, non può che essere soddisfatto della prestazione dei suoi contro il Napoli: 'Abbiamo ...

Milan - Gattuso racconta i primi giorni di Piatek : “sembra Robocop! Su Cutrone…” : Milan, Gennaro Gattuso sembra essere entusiasta del neo arrivato Piatek, il quale punta già a giocare contro il Napoli domani sera “Piatek sembra Robocop, dice poche parole. ‘Voglio fare gol e spaccare tutto’. Lo ha dimostrato anche ieri nel primo allenamento. Ha grande fisicità, tecnicamente gli piace attaccare la profondità“. Lo ha detto il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, alla vigilia della gara con il Napoli, ...