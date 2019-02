Il Segreto | domani 26 febbraio niente serale | prosegue la programmazione quotidiana

Il Segreto non va in onda in prima serata domani su Rete 4 : ecco perché : Gioco di squadra per aiutare l'ammiraglia. Si può sintetizzare così la strategia adottata in casa Mediaset per la prima serata di domani, martedì 26 febbraio 2019; in occasione della eccezionale messa in onda di Segreti e delitti su Canale 5, Rete 4 si priverà di uno dei suoi gioiellini da prime time. Infatti, domani non è previsto in palinsesto Il Segreto, la soap spagnola che, evidentemente, avrebbe rischiato di rosicchiare qualche ...

Il Segreto torna in onda domani - anticipazioni : la disperazione di Antolina : È giorno di pausa per la telenovela Il Segreto che oggi 12 gennaio non andrà in onda, per lasciare spazio ad Amici di Maria De Filippi. Lo stesso accadrà per Una Vita mentre Beautiful troverà spazio anche nella programmazione del sabato pomeriggio appena prima dello storico talent show dedicato a ballo e canto. Come abitudine, la soap americana comincerà oggi alle ore 13:40 per concludersi alle ore 14:10. Per quanto riguarda, invece, il ...

Il Segreto : domani sera appuntamento speciale dedicato a Pepa e Tristan : Pepa e Tristan, gli indimenticabili protagonisti della prima stagione de "Il Segreto", torneranno in Tv per la gioia dei loro fan. Infatti lunedì 31 dicembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una puntata speciale della soap in cui sarà possibile rivivere la tormentata storia d'amore tra Pepa (interpretata da Megan Montaner) e Tristan (Alex Gadea). La coppia ha dovuto fare i conti con un amore travagliato a causa della malvagità di Donna ...