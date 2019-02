Domenica In | Paolo Ruffini fa uno scherzo alla Venier | lei sbotta | ' Ma vaffa'

Isola dei Famosi news - Giampaolo Celli smentisce la relazione con Karin Trentini a Domenica Live : 'Solo rapporti di lavoro' : E' stato commesso l'errore di pubblicare queste foto, è stata una bomba, mi sono dovuto giustificare con il mondo...Abbiamo collaborato insieme, conosco anche molto bene Riccardo. Quell'abbraccio? ...

Domenica Live - parla Giampaolo Celli - presunto amante della moglie di Riccardo Fogli - Karin Trentini : Lei direttamente a L'Isola dei famosi. Lei in studio a Domenica Live. Tra giovedì e oggi, la moglie di Riccardo Fogli, Karin Trentini, e il suo presunto amante Giampaolo Celli hanno chiarito il loro rapporto: lei direttamente al marito cantante naufrago del reality in Honduras, lui a Domenica Live i

Domenica In - Mara Venier : Paolo Ruffini e Lillo le fanno uno scherzo e a lei scappa una parolaccia in diretta : Clamorosa gaffe di Mara Venier nel bel mezzo della puntata di Domenica In : dalle scalinate dello studio, a sorpresa, sono comparsi Paolo Ruffini e Lillo . I due attori erano stati invitati come ...

Domenica Live - parla Giampaolo Celli il presunto amante di Karin Trentini : ‘Solo un rapporto di lavoro’ : “Mia moglie mi ha creduto, non c’è mai stato nulla, neppure un bacio, zero, solo un rapporto di lavoro”. Dopo il viaggio di Karin Trentini in Honduras per chiarire la faccenda con il marito Riccardo Fogli, dopo le speculazioni e il gossip parla lui, Giampaolo Celli, l’uomo indicato come amante di Karin Trentini, la moglie dell’ex Pooh. Giampaolo sceglie Domenica Live per difendersi e chiarire la sua ...

Domenica Live - Giampaolo Celli smentisce una relazione con Karin - la moglie di Riccardo Fogli : Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, la moglie di Riccardo Fogli, Karin, ha raggiunto il marito per rassicurarlo sulle voci che parlavano di un presunto tradimento della donna con Giampaolo Celli. Il cantante ha creduto serenamente alle parole della moglie, senza il minimo dubbio. Isola dei Famosi 2019, Karin Trentini ha tradito Riccardo Fogli? La moglie del cantante naufrago è ...

Astri Paolo Fox : previsioni oroscopo di oggi - Domenica 17 febbraio : oroscopo di oggi, Paolo Fox: le previsioni zodiacali di domenica 17 febbraio 2019 Immancabile anche oggi, 17 febbraio, l’oroscopo di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia: nel programma di Rai2 condotto da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia il re delle stelle svelerà, come sempre, le previsioni dello zodiaco della settimana, con la classifica dei 12 segni. In attesa della diretta, però, scopriamo insieme alcune indicazioni ...

Enzo Paolo Turchi : "Bertè? Ha fatto bene a non presentarsi a Domenica In" : Loredana Bertè ha stupito tutti con quell'invito rifiutato a Domenica In. La cantante che è stata la vera protagonista di questo Sanremo 2019 non ha forse gradito il risultato della classifica finale ...

Domenica In - Enzo Paolo Turchi e la bomba su Sanremo : "Perché Loredana Bertè non è andata dalle Venier" : Polemiche infinite dopo il termine del Festival di Sanremo. Una di queste, come è noto, ha al centro Loredana Bertè: fuori dal podio, per protesta contro la kermesse non si è presentata nello studio di Domenica In di Mara Venier. La conduttrice si è rivolta alla Bertè esprimendo tutto il suo disappu

