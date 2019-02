romadailynews

: Celli: vento non sta cambiando, ritardi su #verde e #opere: Roma – “Nell’attesa, lunga 32… - romadailynews : Celli: vento non sta cambiando, ritardi su #verde e #opere: Roma – “Nell’attesa, lunga 32… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Roma – “Nell’attesa, lunga 32 mesi, di unche non sta, a cambiare il volto della citta’ e’ il, quello reale pero’. Troppi gli alberi venuti giu’ per il maltempo, che hanno messo a rischio la sicurezza di romani e turisti e interdetto parchi e perfino i giardini delle scuole. Alla lentezza con cui la sindaca affronta il cambio dei vertici dell’Ambiente e dell’azienda dei rifiuti, dopo aver decapitato i vertici di Ama e dipartimento capitolino, si aggiunge il ritardo accumulato nella manutenzione ordinaria del”.“Una paralisi a cui si aggiunge quella per lepubbliche, con oltre 200 milioni di euro bloccati da gare non aggiudicate o mai partite, come i lavori per piazza Venezia o quelli per la Tiburtina e l’Aurelia, o ancora quelli per la manutenzione della caditoie o la manutenzione ...