Acireale | onda travolge tre giovani | due morti e un disperso

Acireale ; auto travolta da onda - 3 ragazzi dispersi : A Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, in provincia di Catania, due ragazzi e una ragazza, sono dispersi . L'ultima volta sono stati visti a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un' onda e trascinata in mare. Si chiamano Lorenzo D'Agata (27 anni), Enrico Cordella (22 anni) e Margherita Quattrocchi (21 anni). Sul luogo sono arrivati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, la Polizia e la Guardia ...

