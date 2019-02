24 ore a Palma di Maiorca

Perché nessuna crema spalmabile - anche migli ore - riesce a scalzare la Nutella : Oggi il mondo celebra il Nutella Day . Lo fa soprattutto sui social con foto e commenti, ma anche a casa, in privato, con una colazione super-golosa. Era davvero necessaria una giornata mondiale? Sì, ...

Perché nessuna crema spalmabile (anche migliore) riesce a scalzare la Nutella : Oggi il mondo celebra il Nutella Day. Lo fa soprattutto sui social con foto e commenti, ma anche a casa, in privato, con una colazione super-golosa. Era davvero necessaria una giornata mondiale? Sì, secondo la blogger americana (e fan sfegatata della Nutella) Sara Rosso, che la istituì nel 2007. E se anche non ce ne fosse bisogno un fatto è indiscutibile: la Nutella è la regina incontrastata delle creme spalmabili al cacao e nocciola. Per lei i ...