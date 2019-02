Zingaretti | Solo con me si volta davvero pagina

Roma - sindacati in piazza. D’Alema : “Governo? Nazionalismo straccione” - Zingaretti : “Da M5s e Lega solo propaganda” : Migliaia di persone a Roma la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil, con lo slogan ‘Futuro al lavoro’, per sostenere le proposte unitarie su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco e chiedere al governo di aprire un confronto di merito e cambiare la politica economica, ascoltando i sindacati . Il corteo, partito da piazza della Repubblica si è concluso a piazza San Giovanni dove sono intervenuti dal palco i segretari ...

Italia-Francia - Letta : “Crisi senza precedenti - abbiamo solo da perdere. Zingaretti ? Può essere padre del Pd” : “Scontro Italia-Francia ? E’ una crisi senza precedenti , non c’è mai stata una situazione come questa dopo la Seconda Guerra Mondiale. E’ un caso abbastanza clamoroso”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dall’ex presidente del Consiglio, Enrico Letta , che aggiunge: “Con uno scontro di questo genere l’Italia non ha nulla da guadagnare, ha solo da perdere, perché nella ...

Pd - vittoria di Zingaretti con il 51% Scarsa l'affluenza : solo un milione : Nicola Zingaretti vincerà le primarie del Partito Democratico in programma domenica 3 marzo con il 51% dei voti, appena sufficiente per evitare che il nuovo segretario venga deciso dall'assemblea. Sono le stime personali del sondaggista... Segui su affaritaliani.it

Nuovi episodi di Montalbano - Luca Zingaretti sulla polemica migranti : “La mia posizione? Non la dico - sono solo un attore” : Vent'anni e non sentirli: i Nuovi episodi di Montalbano sbarcano su Rai1 da febbraio e celebrano un anniversario molto speciale. La serie con protagonista Luca Zingaretti è diventata un vero fenomeno culturale in tutto il mondo. Durante la conferenza stampa di presentazione, Eleonora Andreatta di Rai Fiction ha elogiato il successo di Montalbano, dagli ascolti record in Italia (lo scorso anno ha toccato punte di 11 milioni di spettatori) e ...