Un elicottero ha portato Margherita Agnelli sul letto di morte di Marella

Malore in casa per Umberto Bossi : trasportato in ospedale in elicottero : 20.00 - Circolano indiscrezioni contrastanti sulle cause del Malore che ha colpito oggi pomeriggio Umberto Bossi. Fonti della Lega parlano addirittura di una caduta accidentale, altre riferiscono di una crisi epilettica. Repubblica sostiene che una prima angiotac al cervello non avrebbe fatto emergere tracce di emorragia, ma nessuno si sbilancia sulle reali condizioni del fondatore della Lega, rimandando il tutto al prossimo bollettino ...

