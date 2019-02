Sci | 7 azzurri al via nel gigante di Bansko | l’ordine di partenza

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Sciabolatori azzurri lontani dal podio a Il Cairo : Nel Grand Prix di sciabola maschile ad Il Cairo gli azzurri chiudono lontani dal podio. Nessun italiano è riuscito a raggiungere i quarti di finale, con i quattro italiani ancora in corsa (Aldo Montano, Giovanni Repetti, Enrico Berrè ed Alberto Pellegrini) che sono stati tutti eliminati agli ottavi. Aldo Montano è stato sconfitto per 15-12 dal sudcoreano Oh Sanguk, Giovanni Repetti è uscito con il francese Vincent Anstett per 15-11. Enrico Berrè ...

Salto con gli Sci - Mondiali 2019 : è doppietta tedesca a Innsbruck - Markus Eisenbichler trionfa su Karl Geiger. Terzo Killian Peier. Azzurri fuori nella prima serie : Giorno di gloria per la Germania ai Mondiali di Salto con gli sci: sul Bergiselschanze di Innsbruck (HS130) il Paese torna a mettere a segno una doppietta iridata a vent’anni di distanza da quando ci riuscirono Martin Schmitt e Sven Hannawald a Ramsau. Dall’Austria all’Austria, cambia il luogo e differiscono anche i protagonisti: quest’oggi la gloria tocca a Markus Eisenbichler davanti a Karl Geiger, con il nuovo Campione ...

LIVE Sci di fondo - Skiathlon Mondiali 2019 in DIRETTA : grande incertezza tra gli uomini - tre gli azzurri al via : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Skiathlon valide per i Mondiali di sci di fondo in programma a Seefeld: oggi, sabato 23 febbraio, alle ore 11.00 scatterà la gara femminile, seguita alle ore 12.30 da quella maschile. Per la Nazionale italiana saranno in gara tra gli uomini Giandomenico Salvadori, Stefano Gardener, Simone Daprà e Stefan Zelger, mentre tra le donne ci saranno Elisa Brocard, Caterina Ganz, Anna Comarella e ...

Scherma – Sciabola maschile e femminile : azzurri in pedana al Cairo - sette uomini nel main draw : sette azzurri nel main draw maschile, domattina in programma la fase di qualificazione femminile Saranno dieci gli atleti azzurri che questo sabato mattina torneranno in pedana a Il Cairo dove ha preso il via la tre giorni dedicata al Grand Prix FIE di Sciabola maschile e femminile. La prima giornata è stata dedicata alla fase di qualificazione della gara maschile ed ha visto ben sette Sciabolatori italiani staccare il pass per il main ...

Sci alpino - la CdM sbarca a Bansko : 7 azzurri al via nel superG valido come prima manche della combinata : Il weekend di Bansko parte con la combinata: alle 9.30 sette azzurri al via nel superG valido come prima manche, ci sono Innerhofer, Tonetti e Paris Archiviati i Mondiali e il city event di Stoccolma, tornano i weekend di Coppa del mondo. A Bansko, in Bulgaria, si parte con la combinata che ad Are ha visto il trionfo di Alexis Pinturault. Qui, però, la prima manche sarà un superG e non una discesa, tant’è che nei giorni precedenti ...

Europa League - Napoli-Zurigo 2-0 : azzurri agli ottavi in Scioltezza : NAPOLI - Dopo aver vinto la partita di andata per 3-1 una settimana fa, il Napoli concede il bis nel match di ritorno del San Paolo, piegando con facilità per 2-0 lo Zurigo. azzurri che accedono così ...

Mondiali Sci di fondo – Pellegrino e De Fabiani senza problemi - gli azzurri volano in semifinale nella sprint TL : sprint in tecnica libera ai Mondiali di Seefeld, Pellegrino e De Fabiani volano in semifinale vincendo le proprie batterie ai quarti Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani volano in semifinale nella sprint in tecnica libera ai Mondiali di Seefeld. Il campione del mondo in carica ha vinto in scioltezza la propria batteria ai quarti, restando coperto fino a metà gara e passando poi dalla quinta alla prima posizione con un solo scatto: a ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : le parole degli azzurri della sprint. Pellegrino : “Sarà dura con il caldo” : L’Italia cala subito il suo asso ai Mondiali di sci di fondo di Seefeld che si aprono oggi con le sprint a tecnica libera. Nella mattinata le qualificazioni: tre gli azzurri qualificati nella prova maschile (clicca qui per tutti i risultati), andiamo a scoprire le dichiarazioni alla FISI degli italiani. Federico Pellegrino: “Con questo caldo oggi sarà durissima, ma siamo qui e va bene così. Stesso tempo di Kalebo? Oggi conta solo chi ...

Mondiali Sci di Fondo – Pellegrino difende il titolo : le sensazioni degli azzurri alla vigilia della rassegna iridata : Le parole degli azzurri alla vigilia dell’esordio ai Mondiali di sci di Fondo che partiranno domani a Seefeld Scatta giovedì 21 febbraio il Mondiale dell’Italia sulla pista austriaca di Seefeld. Alle ore 12.00 sono in programma le qualificazioni, fasi finali a partire dalle ore 14.30 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport. Per la squadra azzurra saranno impegnati Federico Pellegrino (campione in carica e presente di ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : Federico Pellegrino ed altri otto azzurri in gara nella sprint iridata di giovedì : Ormai ci siamo: giovedì 21 febbraio si assegneranno le prime medaglie ai Mondiali di sci di fondo e l’Italia calerà subito l’asso. nella sprint in tecnica libera gli azzurri saranno in cinque nella gara maschile, in quanto Federico Pellegrino parteciperà di diritto in qualità di campione in carica (fu oro a Lahti 2017). Assieme a lui saranno della partita Francesco De Fabiani, Stefan Zelger, Claudio Muller e Davide Graz. nella gara ...

Mondiali Sci di Fondo - Tutto pronto per la rassegna iridata di Seefeld : i convocati azzurri : I diciassette convocati per i Mondiali di Seefeld: sette esordienti, è la spedizione più giovane di sempre Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato con delibera numero 76 del 18 febbraio 2019 la ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia - 17 azzurri per Seefeld. Federico Pellegrino traScina la Nazionale : L’Italia sarà presente ai Mondiali 2019 di sci di fondo con ben 17 atleti (dieci uomini e sette donne), si tratta della Nazionale più giovane di sempre per una rassegna iridata con una media di appena 25 anni tra gli uomini. Federico Pellegrino sarà ovviamente la punta di diamante della nostra spedizione, il Campione del Mondo della sprint cercherà di confermarsi e ha tutte le carte in regola per sfidare il mostro Klaebo. Riflettori ...