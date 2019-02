Ronaldo Juventus | sarà addio a fine stagione | in Spagna ne sono sicuri

Pagelle Bologna-Juventus 0-1 : super Dybala - flop Ronaldo : Pagelle BOLOGNA JUVENTUS – Finisce 1-0 in favore della Juventus la sfida del Dall’Ara tra i bianconeri e il Bologna. Padroni di casa ben organizzati e abili ad ingabbiare la fase offensiva degli uomini di Allegri. Decide un gol di Dybala, subentrato dalla panchina al posto di Matuidi. La Juve conquista i tre punti e […] More

Juventus - Cristiano Ronaldo è fiducioso e crede nella rimonta in Champions : La Juventus, oggi pomeriggio affronterà il Bologna e sarà l'occasione per lasciarsi alle spalle la sconfitta di Champions League. Queste prossime giornata di campionato serviranno ai bianconeri per preparare al meglio il ritorno contro l'Atletico Madrid. Infatti, l'ambiente della Juve crede nella rimonta europea e c'è tanta voglia di far vedere a tutti che la notte del Wanda Metropolitano è stata solo un episodio. Uno dei giocatori che più è ...

Bologna-Juventus - Ronaldo può battere un record storico : i dettagli : Bologna-Juventus – Di fatto CR7 è già entrato nella storia della Juve. Cristiano Ronaldo cerca un altro record con la maglia della Juventus. L’attaccante portoghese avrebbe dovuto rifiatare contro il Bologna ma Massimiliano Allegri ha deciso di schierarlo in campo contro i rossoblu. Leggi anche: Bologna-Juventus streaming: ecco dove vedere il match, no Rojadirecta Bologna-Juventus, […] More

Juventus - Ronaldo sempre in gol dopo una sconfitta : La delusione e il nervosismo di mercoledì notte, con quel 5, riferito alle Champions vinte, continuamente mostrato da Cristiano Ronaldo ai tifosi dei colchoneros, hanno lasciato spazio alla fiducia ...

Ronaldo Juventus – Serrano shock - ecco le parole che sorprendono tutti : Ronaldo Juventus – Si rincorrono le voci di addio a fine stagione. Paratici dice la verità sulla vicenda, ma le parole di Serrano sorprendono e non poco. Ronaldo Juventus – Addio a fine stagione? ecco le parole apparse su “Don Balon” Notizia tutt’altro che aspettata quella che arriva nelle ultime ore. Secondo quanto riportato in […] More

Bologna-Juventus - probabili formazioni : domani possibile panchina per Cristiano Ronaldo : La Juventus, attualmente prima in campionato con 13 punti di vantaggio sulla seconda (il Napoli), domani sarà chiamata a riscattarsi dopo la sconfitta di mercoledì con l'Atletico. Contro i bianconeri ci sarà un Bologna determinato a strappare almeno un punto agli avversari, considerata la precaria posizione occupata in classifica: i rossoblù sono infatti diciottesimi. Juventus: Ronaldo forse in panchina Sono diversi gli indisponibili tra i ...

Juventus - dubbi di formazione per Allegri : “Ronaldo non so se gioca - Pjanic invece è mezzo morto” : L’allenatore della Juventus ha analizzato il match di domani con il Bologna, soffermandosi anche sul ko con l’Atletico Madrid “E’ il momento di dare la scossa. Dobbiamo trasformare la sconfitta con l’Atletico Madrid in un’opportunità per fare qualcosa di straordinario”. Massimiliano Allegri chiede alla sua Juventus una reazione immediata dopo il doloroso k.o. con gli spagnoli nell’andata ...

Bologna-Juventus - probabili formazioni : possibile turnover per Ronaldo : BOLOGNA JUVENTUS probabili formazioni – Tutto pronto, o quasi, per il match del Renato Dall’Ara Bologna-Juventus, valido per la 25° giornata di Serie A. Bologna chiamati a ripartire dopo l’immeritato ko di Roma contro i giallorossi. Juventus alla ricerca della vittoria dopo il ko di mercoledì in Champions contro l’Atletico Madrid. Ma vediamo nel dettaglio le scelte […] L'articolo Bologna-Juventus, probabili formazioni: ...

Il calciomercato oggi – La bomba sul futuro della Juventus e di Ronaldo : Il calciomercato oggi – La Juventus è sicuramente delusa della stagione dopo l’importante esborso economico per l’arrivo di Cristiano Ronaldo, Allegri è riuscito nell’impresa di far diventare normale il calciatore più forte al mondo. Per questo motivo secondo quanto riportato dalla Spagna il portoghese si sarebbe pentito della scelta fatta in estate e già vorrebbe cambiare maglia con il ritorno al Manchester United. La situazione ...

Don Balon : “Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus” : vuole tornare al Manchester United Incredibile dalla Spagna “Ronaldo vuole lasciare la Juventus” Il giornale spagnolo on line “Don Balon” lascia tutti spiazzati. Cristiano Ronaldo sembrerebbe già stufo dell’avventura italiana ed è pronto a lasciare i bianconeri per riabbracciare il suo primo amore: il Manchester United. “Ronaldo – dicono – non ha trovato alla Juventus quella grandissima squadra che credeva e gli hanno promesso, ...

Calciomercato Juventus : Cristiano Ronaldo starebbe trattando l'addio : C'è notevole delusione in casa Juventus dopo la bruttissima sconfitta subita contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono apparsi davvero molli di fronte alla grinta degli avversari. I due gol sono arrivati dalla coppia dei centrali difensivi di Simeone, Gimenez e Godin, simboli della garra che da sempre contraddistingue questa squadra. Un ...

Juventus - Cristiano Ronaldo un fantasma in Champions League : ecco le cifre - e non tornano - : Il problema della Juventus è che non perde mai. Se non perdi mai, quando ti capita, la gente perde la testa. Nel caso specifco ha completamente sbroccato , la gente, , del resto la partita era ...

Atletico Madrid-Juventus - coda al veleno : insulti pesantissimi a Simeone sui social - ma la Spagna si scaglia contro Cristiano Ronaldo : Piu’ che il -11% in Borsa, l’immagine della Juventus sconfitta dall’Atletico Madrid e’ quella di Cristiano Ronaldo. Il campione acquistato a colpi di milioni di euro per vincere la Champions, 22 gol ai colchoneros con la maglia del Real – esce a mani vuote dal Wanda Metropolitano. “E’ stata una serata difficile”, ammette il portoghese, fischiatissimo dai tifosi avversari, e con una serie di ...