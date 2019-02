Zingaretti promette un Pd senza guerre interne e lancia il ritorno in campo di Pisapia - per le europee : 'Solo con me si volta davvero pagina' afferma il governatore del Lazio ad una settimana dalle primarie del Partito Democratico, favorito nella corsa alla segreteria

Pisapia pronto a candidarsi alle Europee - Zingaretti plaude : Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, è pronto a tornare in campo con il Partito Democratico. Secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica, dopo l’esperimento effettuato con Campo Progressista, alle prossime elezioni Europee del 26 maggio, l’ex primo cittadino di Milano dovrebbe essere il capolista del PD nel collegio Nord Ovest. Sorride Nicola Zingaretti, governatore della regione Lazio e candidato alla segreteria dem: "Caro Nicola ...

Pd - Pisapia a Zingaretti : “Puoi farcela e io ci sarò. Basta guardare ai litigi del passato - ora si pensi al futuro” : “Puoi farcela, e io ci sarò. Ho capito che bisogna smetterla di guardare ai litigi del passato e che è meglio guardare alle sfide del presente e del futuro”. È un passaggio dell’intervento dell’ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, dal palco dell’evento Piazza Grande organizzato dal candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti. L'articolo Pd, Pisapia a Zingaretti: “Puoi farcela e io ci sarò. Basta ...

Pd - Zingaretti : 'Pisapia capolista a Europee? Magari - è una risorsa eccezionale' : 'Magari. Con Giuliano ho un ottimo rapporto e in un'idea di lista nuova, aperta, sarei onorato se fosse disponibile a mettersi a disposizione. Dipende da lui ma è' una risorsa eccezionale che ...

Zingaretti recupera Pisapia "federatore" - idea capolista alle Europee : È cambiata la colonna sonora. Da Jovanotti siamo passati a Mahmood, il vincitore di Sanremo. Il tema però è sempre lo stesso: come tenere insieme poli magnetici che non si attraggono ma si respingono. L'ossessione della Sinistra. Dal 4 marzo, cioè dal dopo primarie dem, il pallino potrebbe trovarselo tra le mani Nicola Zingaretti, attuale governatore del Lazio, per la vulgata televisiva fratello del commissario ...