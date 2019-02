Torta kinder fetta al latte

cosacucino.myblog

(Di sabato 23 febbraio 2019)al, per una colazione o merenda fresca e genuina. Una tortina giusta per l’estate, si conserva in frigo per gustarla al meglio. Laalha come base un goloso pan di spagna al cacao, farcito con una crema bianca morbida e fresca, il risultato è molto simile all’originale.Ingredienti:Per la base al cacao:200 g di margarina200 g di zucchero5 uova300 g di farina 001 bustina e mezzo di lievito per dolcimezza bustina di cacao amaroCrema bianca:500 ml di panna per dolci200 g di cioccolato biancoProcedimento:Con uno sbattitore elettrico lavorare le uova con lo zucchero sino ad ottenere un composto gonfio e spumoso.Aggiungere la margarina fusa a bagnomaria (fredda) e continuare a mescolare. Unire il cacao setacciato con la farina e il lievito.Versare il composto in una teglia da 26 cm di ...