Simeone | «Esultanza contro la Juve un brutto gesto Me ne scuso»

Simeone : 'Mi scuso per l'esultanza contro la Juve - è stato un brutto gesto' : MADRID - ' Tutti sanno che non cerco scuse o giustificazioni, mi scuso ancora una volta con le persone che si sono sentite chiaramente offese da quel gesto contro la Juve ntus . E' stata una brutta ...

Simeone e l'esultanza in Atletico-Juve. Il papà Carlos : 'Sorpreso dal suo gesto' : L'ultima settimana di Champions ha segnato una brutta batosta per la Juve, battuta dall'Atletico per 2-0 nell'andata degli ottavi di finale. A fare il giro del mondo, però, non è stato solo il risultato, ma soprattutto l'esultanza con la quale Simeone ha accompagnato il gol del vantaggio dei Colchoneros , realizzato da Gimenez. Un gesto che lo stesso ...