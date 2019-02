allmusicnews

: RT @TheCrusadery: Perché io senza documenti non posso nemmeno acquistare una SIM, e chi arriva clandestinamente può chiedere risarcimenti a… - Ezio592702 : RT @TheCrusadery: Perché io senza documenti non posso nemmeno acquistare una SIM, e chi arriva clandestinamente può chiedere risarcimenti a… - Frances15670117 : RT @TheCrusadery: Perché io senza documenti non posso nemmeno acquistare una SIM, e chi arriva clandestinamente può chiedere risarcimenti a… - pest_vamonos : “Senza chiedere niente”, il primo singolo di Noemi Cainero -

(Di sabato 23 febbraio 2019), ildiDal 22 Febbraio in radio e nei principali store digitali “Senzaniente” (testo di Domenico Scardamaglio, musica Federico Novelli e Adriano Pennino), ilche segna l’esordio discografico di, brano che rappresenta un inno alla voglia di esserci e di arrivare alla mèta con discrezione, con coraggio, con la determinazione, proprio senza mainiente, ma accettando tutto quello che arriva e che stravolge la vita, senza urlare ma semplicemente ” bisbigliando ” il proprio ” esserci”, prodotto artisticamente dal maestro Adriano Pennino, arrangiato da Federico Novelli e lo stesso Pennino, mixato da Roberto Rosu.L’ uscita delè stata programmata proprio per Venerdì 22 Febbraio, in concomitanza col suo compleanno e con la ...