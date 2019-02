I due volti di Kim Jong-un

Incidenti A22 - oltre 100 veicoli coinvolti in due tamponamenti : c'è un morto : A causare gli Incidenti sarebbe stata la fitta nebbia. I vigili del fuoco hanno soccorso gli autisti rimasti bloccati...

Mediaset rinasce con Non Mentire e torna nel presente : la nuova era inizia dai due volti Rai Alessandro Preziosi e Matteo Martari : Il solo pensiero che la rinascita di Canale 5 possa passare da Non Mentire e da due volti Rai ovvero quello di Alessandro Preziosi e Matteo Martari fa sorridere un po' gli addetti ai lavori e fa gongolare il pubblico. La fiction Mediaset ha conquistato i social ieri sera e non solo per la sua storia finalmente moderna e dannatamente attuale ma anche per i suoi protagonisti a cominciare proprio da due attori che in questi anni sono stati il ...

Corigliano Rossano - due fratelli restano coinvolti in grave incidente stradale : muore 19enne - ferito 15enne : Corigliano Rossano , COSENZA, Un diciannovenne è morto ed il fratello 15enne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in contrada Santa Lucia a Corigliano Rossano. I due fratelli viaggiavano ...

Catania dai due volti : prima i fischi poi dilaga con la Casertana - 3 - 0 - : Il Catania si becca i fischi del Cibali alla fine del primo tempo, poi nella ripresa ingrana la sesta e la Casertana viene travolta. Un 3 a 0 convincente quello che gli etnei hanno ottenuto contro una ...

Il Festival dai due volti : un Claudio su - uno giù. Bocciati gli autori : Questo è stato un Festival dai due volti. È questa la sensazione che si prova pensando al 69o Festival della Canzone Italiana appena concluso. I cinque giorni della manifestazione ci hanno lasciato in ...

Torino - due operai travolti da un’auto : morti sul colpo. Alla guida un 83enne : Due operai sono morti sul lavoro questa mattina intorno alle 10 nei pressi di Villareggia, nel Torinese, travolti da un’auto. Le vittime, un uomo di 59 anni di Caluso e un 62enne di Chivasso, stavano lavorando in un cantiere stradale sulla strada provinciale 595 vicino al ponte sulla Dora, tra Mazzè e Villareggia. Secondo quanto riferisce il 118, i due operai sono deceduti sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del ...

Bomba a Sorbillo - svolta nelle indagini : coinvolti due gruppi legati ai Mazzarella : Dai Decumani alla Sanità. Dal Rione Traiano ai Quartieri Spagnoli, passando per Forcella, San Giovanni a Teduccio e l'Arenaccia. Si allarga a macchia d'olio il cerchio nero che delimita le zone di ...

Teverola - due giovani africani in bici travolti e uccisi : caccia al pirata della strada - : Stavano tornando a casa, in sella a delle biciclette, alle prime ore del giorno, sembra dopo una notte di lavoro come parcheggiatori abusivi, quando un'autovettura li ha travolti, uccidendoli sul ...

