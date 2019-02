Se Foligno gioca all’Onda

huffingtonpost

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Il caso del maestro della scuola elementare diMauro Bocci, che ha giustificato la propria iniziativa definendola "un esperimento didattico" finalizzato a far comprendere agli alunni l'aberrazione del razzismo, ha più di un precedente. La non trascurabile differenza tra il caso die i suoi precedenti storici va tuttavia individuata, prima di tutto, nella giovanissima fascia di età degli alunni utilizzati per l' "esperimento", bambini affidati al suo insegnamento di maestro elementare.Il più clamoroso e controverso case history del genere, ancora oggetto di studio per gli aspetti e le implicazioni connesse all'analisi dei meccanismi di manipolazione psicologica dell'individuo e delle masse tra i giovani è il celebre esperimento sociale The Third Wave(La Terza Onda), messo in atto il 3 aprile 1967 dall'insegnante di storia Ron Jones con gli ...