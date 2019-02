Gazzetta: “Se non squalificano Simeone, meglio non fare moralistiche campagne di prevenzione”

ilnapolista

(Di venerdì 22 febbraio 2019) I tre scenari L’esultanza diha fatto molto discutere, com’era ovvio che fosse. Anche laoggi ci torna su. Scrive che il tecnico argentino dell’Atletico Madrid rischia di essere squalificato. La decisione potrebbe arrivare anche oggi.Gli scenari prospettati dal quotidiano sono tre: “l’apertura di un procedimento disciplinare in base ai rapporti dell’arbitro e del delegato, oppure dopo aver visionato le immagini tv e letto i giornali. In questo caso – scrive il quotidiano – sarebbe difficile per il tecnico sfuggire alla sanzione: una squalifica per «comportamento irriguardoso» gli impedirebbe di sedere in panchina nel ritorno”.Il secondo è conferire l’incarico di un supplemento di indagine a un ispettore Uefa. Il terzo è far finta di niente e considerare il gesto un’esultanza eccessiva.Scrive la(che ...