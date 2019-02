Emma Marrone | consigliere leghista contro la cantante | “Aprire i porti? Apri le tue

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 febbraio 2019) “Faresti bene adre le tue cosce, facendoti pagare per esempio”. Così su Facebook ildella Lega di Amelia, in provincia di Terni, Massimiliano Galli, ha commentato un link del Giornale che riportava la notizia di un concerto di, al Palasele di Eboli. Durante l’esibizione laha urlato la frase “te i“. Un commento sessista quello del, subito condannato dal Carroccio, che ha annunciato l’espulsione dell’esponente dal partito.“La Lega Umbria si dissocia dal commento sessista espresso dalcomunale di Amelia”, ha detto il segretario regionale, il deputato Virginio Caparvi, affermando che le procedure di espulsione sono “irrevocabili“. “Anche il dissenso più forte – ha continuato Caparvi – non può mai scadere in simili commenti. Le ...