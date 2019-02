Città di Castello | prima la protesta e poi l' orientamento | oltre 400 studenti al Salone

Prima la protesta poi l'orientamento : oltre 400 studenti al salone universitario di Città di Castello : ... una sinergia con l'Accademia dele Belle Arti che sta incontrando molto interesse, e il corso di Economia di Turismo ad Assisi; molte sono le innovazione introdotte all'interno di corsi già attivati ...

Disturbi dell'apprendimento - a Città di Castello si potenzia la rete dei servizi in sinergia tra Usl1 e Comune : Il progetto va, infatti a potenziare la rete degli interventi che vedono direttamente coinvolto anche il Comune, attraverso il Laboratorio "Mappa … Mondo" , che l'ente ha avviato nel 2015 in ...

Disturbi dell'apprendimento : a Città di Castello si potenzia la rete di servizi in sinergia tra USL 1 e Comune. Grazie al Rotary club via a ... : Il progetto va, infatti a potenziare la rete degli interventi che vedono direttamente coinvolto anche il Comune, attraverso il Laboratorio "Mappa … Mondo", che l'ente ha avviato nel 2015 in ...

Città di Castello - danneggiano alcune autovetture e imbrattano il vano scala di un condominio : denunciati due minorenni : CITTA' DI Castello Qualche giorno fà, giungeva al 113 una segnalazione riguardante il danneggiamento di alcune autovetture nei pressi di un condominio situato nella immediata periferia cittadina. Sul ...

450 CARTE D'ARGENTO A Città DI CASTELLO : 187 di sono uomini e 263 sono donne che "hanno accesso ad una serie di opportunità di acquisto e partecipazione come ad esempio gli spettacoli teatrali, le discipline degli impianti di Polisport o ...

Meningite : donna in prognosi riservata a Città di Castello : E’ ricoverata in prognosi riservata nell’unità di Rianimazione e Terapia intensiva dell’ospedale di Città di Castello, una donna di 55 anni alla quale è stata riscontrata una Meningite meningococcica. Lo riferisce una nota della Usl Umbria 1. Nella mattinata di venerdì 8 febbraio, la signora si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Umbertide e vista la gravità del quadro clinico, è stata successivamente trasferita ...

Città di Castello - contro dipendenze e ludopatie arriva 'Link up' : La scommessa è molto ambiziosa, come nel caso del laboratorio di estetica sociale o il fitness rigenerativo che sono campi inesplorati anche per la scienza sociale". Quarto nella graduatoria ...

Città di Castello - ordine del giorno a maggioranza per proroga al 21 gennaio del conferimento rifiuti a Belladanza : La politica dei rifiuti regionale non la fa il comune di Città di Castello". Nicola Morini sull'ordine dei lavori ha eccepito che "la condivisione va ricercata in modo diverso. Una

Muore allenatore a Città di Castello e salva vita ad altre persone - donati organi : Muore allenatore a Città di Castello e salva vita ad altre persone, donati organi Nel pomeriggio di mercoledì 2 gennaio 2019, presso l'ospedale di Città di Castello, è stato effettuato l'espianto di ...

RIAPERTA LA TORRE CIVICA DI CITTA' DI CASTELLO : CITTA' DI CASTELLO La TORRE CIVICA di Città di CASTELLO ha riaperto ieri le porte dopo 13 anni di chiusura al pubblico e un intervento di consolidamento da 1 milione e 335 mila euro che le ha ...

Maltempo : neve nella zona di Città di Castello : Un autotreno intraversato per il ghiaccio presente sull’asfalto prima delle ore 13 lungo la strada regionale 257 Apecchiese, nei pressi del valico di Bocca Serriola, è il maggiore disagio creato dalla nevicata che a partire dalla notte si è registrata nella zona di Città di Castello. Al momento – spiega una nota del Comune – la viabilità è regolata a senso unico alternato di marcia per permettere il deflusso dei mezzi in ...