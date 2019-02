Anthem delude nei voti delle recensioni della critica?

eurogamer

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Dopo avervi segnalato le due primissimespuntate in rete un paio di giorni fa, torniamo a parlare die dell'accoglienza riservata al nuovo progetto di BioWare. Dopo duenon certo sbalorditivi la domanda sorge spontanea: la situazione si è ribaltata?La risposta a quanto pare è un "no" piuttosto netto e deciso, almeno per ora. Basta fare un giro sui principali aggregatori diper capirlo e, nonostante lenon siano ancora moltissime, si può già proporre una prima valutazione dell'accoglienza riservata dallaSu OpenCritic,sfoggia unnte 59 che viene sostanzialmente confermato anche da GameRankings, che propone un 58,75%. Il discorso è leggermente più positivo su Metacritic ma non ci sono di certo dei cambiamenti radicali: in questo caso il titolo sfoggia un mediocre 62/100.Leggi altro...