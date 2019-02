: Aiea: Iran rispetta accordo su nucleare - TelevideoRai101 : Aiea: Iran rispetta accordo su nucleare - pfvalentino : @s_parisi @matteorenzi L’Iran combatte lo stato islamico in Irak e Siria. Israele e’ più sicura con un accordo che… - pfvalentino : @EnergiexVeneto @matteorenzi Raccontatelo agli ispettori dell’Aiea, che certificano con Iran rispetti al 100% lo st… -

L'continua are gli impegni presi nell'ambito dell'sulfirmato nel 2015. Lo ha affermato nel suo rapporto triennale l'Agenzia internazionale per l'energia atomica () che vigile sulla sua attuazione. Secondo l'agenzia Onu, Teheran non ha arricchito l'uranio a livelli proibiti o costituito scorte illegali. Gli Usa hanno abbandonato unilateralmente l'e rimesso in vigore le sanzioni contro la Repubblica islamica,chiedendo agli alleati europei di fare altrettanto.(Di sabato 23 febbraio 2019)