Zidane è sempre più vicino alla Juve

(Di giovedì 21 febbraio 2019) La pesante sconfitta subita per mano dell'Atletico Madrid potrebbe creare uno sconvolgimento nelle future strategie dellantus. Tutto passa per il ritorno contro la squadra di Simeone in programma allo Stadium il prossimo 12 marzo. Servirà un'impresa per ribaltare la situazione, i bianconeri hanno le carte in regola per farcela, a patto di mostrare un volto opposto rispetto al disastro andato in scena al Wanda Metropolitano. Sulla graticola è finito Massimiliano Allegri, che nonostante abbia scelto di schierare Dybala e Mandzukic a sostegno di Cristiano Ronaldo, mandando un chiaro messaggio su quella che sarebbe potuta (e dovuta) essere la prestazione della squadra, ha impostato la gara sulla difensiva con un atteggiamento fin troppo attendista e il solo Ronaldo a impensierire la difesa avversaria, sfruttando un calcio piazzato e una iniziativa ...