Processo Maugeri-San Raffaele | Formigoni condannato a 5 anni e 10 mesi

Formigoni va in carcere : 5 anni e 10 mesi per il Processo Maugeri-San Raffaele : È stato condannato a 5 anni e 6 mesi, con un leggero sconto di pena per prescrizione, l'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni accusato di corruzione nel processo Maugeri-San...

Formigoni - va in carcere : 5 anni e 10 mesi per il Processo Maugeri-San Raffaele : È stato condannato a 5 anni e 6 mesi, con un leggero sconto di pena per prescrizione, l'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni accusato di corruzione nel processo Maugeri-San...

Processo Maugeri - Roberto Formigoni condannato dalla Cassazione - Sky TG24 - : Pena ridotta rispetto ai 7 anni e mezzo dell'appello. L'ex governatore della Lombardia era accusato di corruzione. La sentenza è definitiva