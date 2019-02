Per anni chiama “finocchio” un suo ex dirigente | condannato il figlio di Giovanni Rana

Diciotti - 41 migranti chiedono i danni a Salvini Per essere stati costretti a rimanere a bordo diversi giorni : Alcuni migranti che erano a bordo della nave Diciotti hanno presentato un ricorso al tribunale civile di Roma per chiedere al governo italiano un risarcimento per essere stati costretti a rimanere a...

I turisti e lo staff del Grand Canyon potrebbero aver assorbito radiazioni da uranio Per circa 18 anni : C'è una possibilità che chi abbia visitato il Grand Canyon tra il 2000 ed il 2018 possa aver assorbito delle radiazioni da uranio. Elston Stephenson - responsabile della sicurezza del Parco nazionale del Grand Canyon - ha fatto sapere alla Cnn di aver iniziato ad avvertire lo staff del parco e i visitatori di queste esposizioni già da quest'estate, ma di essere stato ignorato. Le rocce che circondano il Canyon sono ricche di ...

Morte Guerrina Piscaglia - Cassazione conferma 25 anni di carcere Per padre Graziano : Ieri sera alle 22.38, si è conclusa la vicenda giudiziaria che per anni ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso: Gratien Alabi, e cioè padre Graziano, il religioso congolese accusato della scomparsa e della Morte di Guerrina Piscaglia, è stato condannato, in via definitiva, in Cassazione , a 25 anni di carcere. Il religioso che in primo grado, dalla Corte d’assise di Arezzo era stato condannato a 27 anni di carcere, poi successivamente ridotti ...

Paolo Savona chiede 700mila euro di danni a Bonisoli e Raggi Per i lavori alla Rinascente : Sostiene di non riuscire a condurre una vita tranquilla, nella sua casa da 200 metri quadri di via del Tritone, nel centro di Roma, di sentire troppi rumori e di non riuscire a trovare parcheggio. Per questo motivo il ministro Paolo Savona ha chiesto quasi 700mila euro di danni al Comune di Roma, alla Soprintendenza e anche al suo collega Alberto Bonisoli, vertice del dicastero dei Beni culturali. La vicenda - riportata su Repubblica - è ...

Reggio Emilia : bambino di due anni e mezzo escluso dall’asilo Perché diabetico : Un asilo statale ha escluso un bambino di due anni e mezzo perché diabetico e quindi, per le educatrici, difficile da gestire. Il piccolo è stato iscritto in un asilo parrocchiale.Continua a leggere

Dà del finocchio Per anni a un suo manager : condannato Gian Luca Rana : La difesa dell'ad del noto pastificio: "Erano solo appellativi scherzosi". La Cassazione respinge il ricorso e conferma i due gradi di giudizio

Aldo - Giovanni e Giacomo : "Stiamo Per tornare con un nuovo film" : L'imminente uscita nelle sale cinematografiche del nuovo film "Scappo a casa", che vede come protagonista il solo Aldo Baglio, senza l'accompagnamento degli storici partners Giacomo Poretti e Giovanni Storti, aveva lasciato un pò delusi i fan del Trio (Aldo, Giovanni e Giacomo), che credevano ormai vicina la fine del sodalizio comico, se non già avvenuta di fatto.Ci hanno pensato, però, i tre mattatori della comicità italiana a rassicurare tutti ...

Bongiorno : "Senza immunità Salvini sarebbe rimasto sotto processo Per 10 anni" : "Sì è vero, sono stata io a consigliare Salvini di non rinunciare all'immunità per il caso Diciotti". A pochi giorni dal voto in Giunta sul caso della Diciotti, la nave della Guardia Costiera fermata davanti al porto di Catania per non far scendere i migranti che erano stati imbarcati, Giulia Bongiorno parla dei consigli dati a Matteo Salvini su come affrontare la richiesta del tribunale dei ministri che lo avrebbe voluto processare. Consigli ...

Rugby - la Federazione Italiana rinnova la partnership con Peroni Per altri tre anni : La partnership tra Peroni e la Nazionale Italiana di Rugby proseguirà, allungando una tradizione che dura da 14 anni Mercoledì 20 febbraio, Birra Peroni ha aperto le porte dello stabilimento di Roma alla Nazionale Italiana di Rugby per rinnovare la sponsorhip ufficiale la legherà per altri tre anni alla Federazione Italiana Rugby. La partnership tra Peroni e la Nazionale Italiana di Rugby prosegue da ormai oltre 14 anni unendo la birra ...