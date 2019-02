pcprofessionale

: Sapete cosa sono le città gemelle? Sono città digitali realizzate in 3D, ma con l'aggiunta dell'Internet delle cos… - beppe_grillo : Sapete cosa sono le città gemelle? Sono città digitali realizzate in 3D, ma con l'aggiunta dell'Internet delle cos… - grifoorg : Internet ci ha davvero semplificato la vita? Tra le rivoluzioni delle tecnologie della parola, quella digitale rap… - Lucia_GD : @vlavivlava Madò davvero, sono dei ragazzi, probabilmente minorenni, che protestano in modo pacifico. E questo spar… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Possibilità di lavoro da remoto Persino il mondo del lavoro sta via via modificandosi sulla base delle opportunità offerte dalla rete: se in passato bisognava recarsi necessariamente in ufficio per ...