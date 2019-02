Gue Pequeno si è fidanzato? Mano nella mano con una donna misteriosa

Mahmood - Sfera e Guè Pequeno - mamme e affari della rap connection : Paolo Alberto Monachetti, Gionata Boschetti e Cosimo Fini si sono messi insieme e hanno aperto una società in un ufficetto in centro a Milano, zona San Babila. Paolo ha già un'attività con la mamma, ...

Gué Pequeno in concerto a Milano il 16 marzo - tra gli ospiti anche Mahmood : Il 16 marzo su uno dei palchi più celebri d'Italia, il Mediolanum Forum di Milano, ci sarà l'atteso concerto del noto rapper Gué Pequeno. L'artista ha rivelato i nomi degli ospiti della serata che saliranno insieme a lui sul palco. Molti degli invitati sono amici e colleghi del rapper, come Mahmood che ha spalleggiato sul palco del Festival di Sanremo 2019 nella serata dei duetti, cantando insieme "Soldi", brano con il quale l'artista ...

Gué Pequeno : Noyz Narcos - Gemitaiz - Sfera Ebbasta - Luché e tanti altri ospiti a San Siro : Il prossimo 16 marzo Gue Pequeno porterà il suo show su uno dei palchi più prestigiosi d'Italia, quello milanese di San Siro, dove pochissimi altri rapper suoi connazionali hanno avuto l'opportunità di esibirsi fino ad oggi. Il passaggio di San Siro, per Gue Pequeno come per qualsiasi altro artista italiano, rappresenta ovviamente un vero e proprio upgrade, va da sé che l'attenzione mediatica sull'evento, a meno di un mese dal concerto, sia ai ...

Guè Pequeno : anche Mahmood e la Dark Polo Gang tra gli ospiti del concerto al Forum di Milano : Il 16 marzo The post Guè Pequeno: anche Mahmood e la Dark Polo Gang tra gli ospiti del concerto al Forum di Milano appeared first on News Mtv Italia.

The Voice cala il poker di giudici : Morgan - SferaEbbasta - Lamborghini e Guè Pequeno : Manca ancora l'ufficialità, ma of Italy sembra aver scelto i quattro giudici per la prossima edizione. A sedere sulle poltrone rosse del talent di Rai2 potrebbero essere , , e . Dopo il ritorno in Rai ...

The Voice - in giuria Morgan - Gué Pequeno - Sfera Ebbasta ed Elettra Lamborghini? Mancano ancora le firme : in “bilico” il trapper : The Voice of Italy torna sul piccolo schermo e per l’occasione Rai2 vuole fare le cose in grande. Il costosissimo show sarà condotto da Simona Ventura, fresca di passaggio a Viale Mazzini, trasmesso per otto puntate dal prossimo aprile, con la sola finalissima in diretta. Nei talent ruolo fondamentale è quello dei coach-giudici, sembra essere certa la presenza di Morgan che nel curriculum conta numerose vittorie a X Factor. Al suo fianco, ...

The Voice 2019 - anche Gue Pequeno in giuria? : Continuano a rincorrersi le voci sulla giuria di The Voice of Italy 2019, al via ad aprile su Rai 2 con Simona Ventura alla conduzione. Con le sue anticipazioni, il nostro Hit ha delineato 3/4 della nuova giuria, che vedrebbe in carica Morgan - tornato in pompa magna in Rai e accolto a braccia aperte dal direttore di Rai 2 Carlo Freccero - Sfera Ebbasta, meno noto come Gionata Boschetti, ed Elettra Lamborghini, figlia della dinastia delle ...

Sanremo 2019 - l'amico di Mahmood insulta Salvini : Gue Pequeno gli mostra il dito medio : La vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo ha fatto esaltare artisti e militanti di sinistra che non vedevano l'ora di poter avere un argomento nuovo per attaccare Matteo Salvini. Il trionfo del rapper italo-egiziano ha fatto scatenare sfottò di ogni genere e naturalmente arriva puntuale anche l'

Sanremo - Mahmood vince e Gué Pequeno fa il dito medio a Salvini : Mahmood è il vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo . Il 27enne si è portato a casa la tanto ambita Palma d'oro. Ma la sua vittoria ha sollevato un mare di polemiche. Non tutti, ...

Sanremo 2019 - Gue Pequeno : «Le uniche scimmiette sono Pio e Amedeo. Il Fatto Quotidiano può solo prendere il mio pesce in bocca» : Gue Pequeno Le rime rappate non sono servite. Per rispondere alle ironie e alle considerazioni non gradite, Gue Pequeno ha usato i social. Sceso dal palco del Festival di Sanremo 2019, su cui ieri sera si è esibito per la prima volta in duetto con Mahmood, il rapper ha replicato a Pio e Amedeo, che avevano scherzato sul suo abbigliamento di scena sanremese. Deridendo il vestito rosso ed oro indossato da Gue Pequeno per l’esibizione, i due ...

SANREMO 2019/ Le pagelle dei duetti : vincono Motta e Nada - ma Mahmood e Gué Pequeno sono i migliori : Le pagelle alla serata dei duetti del Festival di SANREMO 2019, vinta da Motta e Nada. Non mancano le insufficienze tra gli artisti

Sanremo - Gue Pequeno sbotta dopo la battuta di Pio e Amedeo sul suo outfit : 'Scimmiette' : Che Festival di Sanremo sarebbe senza polemiche? E così, dopo il presunto conflitto d'interesse di Claudio Baglioni ipotizzato da Striscia la notizia, ecco che in queste ore si sta parlando anche del messaggio al vetriolo che Gue Pequeno ha postato nella sezione stories del suo profilo ufficiale Instagram dove polemizza nei confronti di Pio e Amedeo, rei di aver criticato (seppur ironicamente) l'outift che il rapper ha indossato durante la ...

Sanremo 2019 - Anastasio incanta ma è polemica. Gue Pequeno contro Lauro? : E' il trionfo della musica. Claudio Baglioni lo aveva annunciato «sarà una serata straordinaria» e ce l'ha ampiamente ricordato in questa quarta serata del Festiva di...

Gue Pequeno a Sanremo - frecciatina di Pio e Amedeo : il rapper sbotta : Gue Pequeno a Sanremo 2019 con Mahmood: la frecciatina di Pio e Amedeo non piace Le polemiche non mancano mai, neanche al Festival di Sanremo. In questa quarta serata, i Big in gara hanno riproposto il loro inedito duettando con altri artisti italiani e non. Il rapper Mahmood ha scelto di portare con sé sul […] L'articolo Gue Pequeno a Sanremo, frecciatina di Pio e Amedeo: il rapper sbotta proviene da Gossip e Tv.