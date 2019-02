Europa League in chiaro | dove vedere Inter e Napoli in tv Le dirette

LIVE Napoli-Zurigo - Europa League 2019 in DIRETTA : ampio turnover per Ancelotti : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Zurigo, partita di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019 di calcio. La formazione allenata da Carlo Ancelotti ha vinto la partita di andata con il risultato di 3-1 ed è ad un passo dagli ottavi di finale. Gli elvetici proveranno il tutto per tutto per rimontare lo svantaggio, ma l’esito dell’incontro è nelle mani della compagine partenopea. La ...

Europa League amara per la Lazio - perde 2-0 col Siviglia ed esce dal torneo : Europa League amara per la la Lazio a cui non riesce il miracolo di ribaltare la sconfitta subita in casa e anzi cede al Siviglia anche in terra di Spagna ed esce definitivamente dal torneo continentale. I biancazzurri, erano costretti a vincere segnando almeno due gol, per rimontare lo 0-1 subito all'Olimpico e qualificarsi per gli ottavi di finale. L'impresa però non è riuscita e i romani anzi escono cedendo anche in ...

Mourinho : «Ancelotti è un top - il Napoli può vincere l’Europa League» : “Ben saldo al secondo posto” Colpo della radio romana “Tele Radio Stereo” che ieri ha intervistato José Mourinho. L’allenatore portoghese, quest’anno esonerato dal Manchester United, ha parlato anche del calcio italiano e del Napoli. «In Italia sembra che non ci sia più l’ambizione di vincere lo scudetto o almeno di battersi con la Juve. La Roma è in difficoltà in campionato. A Napoli il mio amico Carletto Ancelotti è ben saldo al ...

Europa League : Inter Rapid Vienna - Spalletti senza Icardi : In campo alle 21 Inter-Rapid Vienna DIRETTA ritorno dei sedicesimi di Europa League. Ancora senza Mauro Icardi, l'Inter si aggrappa a Lautaro Martinez per strappare la qualificazione agli ottavi di ...

Europa League - Inter-Rapid Vienna : in diretta questa sera su Sky alle ore 21 : 00 : questa sera, giovedì 21 febbraio, si disputerà il match di ritorno tra Inter-Rapid Vienna. Le due squadre si scontreranno per i sedicesimi di finale di Europa League. I nerazzurri sono in vantaggio rispetto agli avversari dal momento che arrivano dall’1-0 in trasferta. Ad ogni modo, l’allenatore Luciano Spallertti non sembra essere affatto pronto ad abbassare la guardia. Il suo obiettivo è scacciare finalmente la crisi e tutto il polverone ...

Napoli-Zurigo - formazioni ufficiali dell’Europa League : c’è Mertens : NAPOLI ZURIGO, formazioni. Riapre l’Europa League – Non è stata certamente, fin qui, una grande settimana per le italiane impegnate in Europa. Tutt’altro. La Juventus è uscita in apnea e con le ossa rotte dalla trasferta del Wanda Metropolitano, la Lazio ha abbandonato ai sedicesimi di finale l’Europa League, sconfitta sia all’andata che al ritorno […] L'articolo Napoli-Zurigo, formazioni ufficiali dell’Europa League: c’è ...

Europa League - l’Inter sfida il Rapid per ottenere un posto negli ottavi : le probabili formazioni : Assente Icardi, Luciano Spalletti continuerà a dare fiducia a Lautaro Martinez che ha deciso la sfida dell’andata contro il Rapid Vienna Ritorno dei sedicesimi di Europa League, l’Inter difende a San Siro l’1-0 firmato nella gara d’andata da Lautaro Martinez su rigore. L’attaccante argentino guiderà ancora una volta l’attacco nerazzurro, prendendo il posto del separato in casa Mauro Icardi, fuori anche ...

Europa League - in campo Napoli ed Inter : le ultime e le probabili formazioni : Si torna in campo per l’Europa League, si giocano le gare di ritorno valide per i sedicesimi di finale della competizione, nella giornata di ieri eliminazione per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi può recriminare, nel dettaglio tante occasioni da gol che non sono state sfruttate contro il Siviglia. Oggi in campo altre due squadre italiane che hanno solo il compito di controllare il vantaggio, si tratta di Napoli ed Inter che ...

Europa League - per il Napoli gli ottavi di finale sono una formalità. L’Inter a San Siro per chiudere la pratica qualificazione - a 1.05 su Sisal Matchpoint : È una formalità la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Napoli e Zurigo. Gli azzurri hanno già vinto in Svizzera 3-1 e il secondo round al San Paolo è a senso unico: la squadra di Ancelotti ha perso soltanto una delle ultime 14 gare giocate in casa in Europa League e, insieme al Borussia Dortmund, è l’unica formazione ancora imbattuta in casa in questa stagione. Nessun dubbio dunque per i bookmaker di Sisal Matchpoint che ...

Inter-Rapid Vienna di Europa League in TV e in streaming : Ancora senza Mauro Icardi — e quindi ancora senza un vero centravanti — l'Inter si gioca stasera il passaggio agli ottavi di Europa League

Inter-Rapid di Europa League si giocherà il 21 febbraio alle ore 21 : 00 : Torna l'Europa League: alle ore 21:00 del 21 febbraio l'Inter affronterà gli austriaci del Rapid Vienna a San Siro nella gara di ritorno. A dirigere il match sarà il portoghese Dias. All'andata decise un calcio di rigore di Lautaro Martinez, che ha permesso ai nerazzurri di Spalletti, orfani di Maurito Icardi, di vincere per 1-0. Sarà possibile vedere Inter-Rapid Vienna su Sky 201 e 252 e su Tv8. Chi ama la radio potrà invece ascoltare la ...

Calendario Europa League 2018-19 : gironi - orario e avversarie italiane : Calendario Europa League 2018-19: gironi, orario e avversarie italiane Calendario gironi Europa League 2019, gli orari tv Cominciamo con una brutta notizia: l’ Europa League non potrà contare sulla presenza dell’ Atalanta, beffata ai rigori dal Copenaghen dopo lo 0-0 al 120'. Fatali gli errori di Gomez e Cornelius (ironia della sorte, danese anche lui). Gli orobici hanno creato molto, sfiorando il gol con Pasalic, due volte, e Zapata. Palo ...