Australia | dalla fontana sgorga prosecco per i clienti di un ristorante

Australian Open - il dominatore Djokovic : “io e Rafa torniamo da due operazioni - imparate dalla nostra resilienza” : Australian Open, Novak Djokovic ha vinto per la settima volta il torneo di Melbourne superando Federer ed Emerson Australian Open, il sontuoso Novak Djokovic visto oggi, si è presentato ai microfoni dopo il successo in quel di Melbourne il settimo della sua carriera nello Slam Australiano. Il numero 1 al mondo si è detto ovviamente entusiasta delle sue due settimane in Australia: “devo ricambiare i complimenti a Rafa, oggi sei ...

Australian Open 2019 : dalla follia di Williams-Pliskova alla lucida sicurezza di Naomi Osaka : Gli Australian Open 2019 continuano a regalare grandi sorprese ogni giorno. Dopo la precoce eliminazione di Roger Federer, oggi è arrivata quella di Serena Williams, ma l’uscita dal torneo dell’americana è davvero ancora più clamorosa, vista la modalità della sconfitta dell’ex numero uno del mondo. Avanti 5-1 e servizio nel terzo set Serena si è incredibilmente fatta rimontare da una Karolina Pliskova già pronta a salutare il ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Martina Trevisan sfiora la vittoria - ma poi si fa rimontare dalla cinese Zhu : Si ferma proprio sul più bello il cammino di Martina Trevisan nelle Qualificazioni degli Australian Open 2019. La toscana si è arresa nel terzo ed ultimo turno alla cinese Lin Zhu, numero 118 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 3-6 7-6 6-1. Restano davvero tanti rimpianti perchè l’azzurra si era trovata avanti di un set e di un break, avendo la possibilità di servire per il match sul 5-3 del secondo. Purtroppo è ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Jasmine Paolini sconfitta in rimonta dalla russa Kudermetova : Non iniziano bene per l’Italia le Qualificazioni femminili degli Australian Open 2019. Al primo turno Jasmine Paolini è stata sconfitta in rimonta dalla russa Veronika Kudermetova, numero 111 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 4-6 6-1 6-3 dopo un’ora e trentanove minuti di gioco. Paolini perde subito il servizio in apertura di match, ma riesce ad ottenere il controbreak nel quarto gioco. E’ un primo set ...