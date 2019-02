“A voi che siete partiti e non vi riconoscete più Cercate il vostro posto nel mondo”

The voice 2019 - anche Gue Pequeno in giuria? : Continuano a rincorrersi le voci sulla giuria di The Voice of Italy 2019, al via ad aprile su Rai 2 con Simona Ventura alla conduzione. Con le sue anticipazioni, il nostro Hit ha delineato 3/4 della nuova giuria, che vedrebbe in carica Morgan - tornato in pompa magna in Rai e accolto a braccia aperte dal direttore di Rai 2 Carlo Freccero - Sfera Ebbasta, meno noto come Gionata Boschetti, ed Elettra Lamborghini, figlia della dinastia delle ...

90 Fun : l’ombrello di Xiaomi che vorrete! [Codice sconto 30% per voi] : Non è la prima volta che Xiaomi ci sorprende con dei prodotti apparentemente semplici ma che diventano “speciali” solo perché brandizzati dal noto marchio cinese. Oggi voglio parlarvi dello Xiaomi 90 Fun, ovvero il nuovo ombrello leggi di più...

Anna Tatangelo contro i giornalisti dopo Sanremo 2019/ 'A me non interessa delle pagelline che scrivete voi' : Anna Tatangelo contro i giornalisti dopo Sanremo 2019: 'Le pagelle che scrivete voi? Non mi interessano. Ci sono artisti che lavorano ad una canzone e...'.

Siete anche voi affetti da Nomofobia? : I cellulari sono diventati i migliori amici dell’uomo e proprio per questo assistiamo sempre più spesso a scene di ordinaria follia a causa della nostra dipendenza. La relazione che abbiamo con “lui” e` talmente forte da crearci serie difficolta` quando ne siamo privati… L’ansia e lo stress da batteria scarica sono diventate una vera e propria malattia che colpisce chiunque, senza distinzione di genere o eta`. Ecco i 3 stadi che attraversiamo ...

Come partecipare ai casting di The voice 2019 su Rai2 : l’ironia di Simona Ventura che cerca “voci indimenticabili” : Sono ancora aperte le candidature ai casting di The Voice 2019, in onda su Rai2 in primavera. E sembra quasi ironica la dichiarazione di Simona Ventura, nuova conduttrice del talent della voce, che rientra in Rai ottenendo una conduzione in prima serata dopo una parentesi a Mediaset che ha contribuito a rilanciarla. La Ventura, per anni giudice di X Factor, è al debutto al timone di The Voice of Italy, format in cui il ruolo del presentatore ...

OnePlus vuole che siate voi a scegliere la prossima funzione di OxygenOS : Da oggi e fino al 22 febbraio OnePlus lancia l'iniziativa #PMChallenge che cerca nuove idee per la prossima grande funzione da inserire su OxygenOS. L'articolo OnePlus vuole che siate voi a scegliere la prossima funzione di OxygenOS proviene da TuttoAndroid.

Europee - Calenda vs Giachetti : “Confronto su mio manifesto? Organizzatelo voi - a cena non vi invito più” : L’ex ministro dell Sviluppo Economico, Carlo Calenda, nel corso di Omnibus (La7) risponde a una critica espressa nei suoi confronti dal deputato Pd, Roberto Giachetti, ieri ospite della stessa trasmissione. “Calenda sta tornando alla vecchia politica” – ha accusato Giachetti – “perché normalmente uno dovrebbe prima dire il suo progetto per l’Europa, poi capire chi ci sta e infine occuparsi della formula ...

Gelmini lancia freccia ai 5 Stelle : “Votate ‘NO’ all’autorizzazione o fatevi processare anche voi!” : Maria Stella Gelmini piazza il colpo ai 5 Stelle sulla questione Diciotti-Salvini «Salvini nella lettera al Corriere di oggi ritiene che ‘l’autorizzazione a procedere debba essere negata’. Siamo d’accordo con lui, al di là delle sue precedenti dichiarazioni di segno diverso. Forza Italia si è espressa da subito ribadendo che ciò che è accaduto in merito al caso Diciotti non configura alcun reato perché è evidente che, a ...

Milano - Sala : “Ecco perché voglio aumentare il biglietto Atm a 2 euro”. Poi l’appello ai cittadini : “Ho bisogno di voi” : “Ai milanesi chiedo un piccolo sacrificio perché voglio restituire a voi la qualità del servizio. Un politico tutte le volte che aumenta le tasse si cerca guai, ma io devo pensare al futuro della nostra città, perché la narrazione della Milano internazionale va bene, ma prima di tutto devono funzionare i servizi di base”. A dirlo, in un videomessaggio su Facebook, il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, che ha fatto il ...

Blitz di politici sulla Sea Watch. E Salvini rilancia : “Grazie a voi abbiamo visto che non c’erano ne una donna ne un bambino” : Il Blitz dei politici che hanno raggiunto la Sea Watch e sono restati a bordo oltre sei ore per raccogliere le testimonianze dei migranti e documentare la loro situazione, ha dato il via a una staffetta che nell'arco di mezza giornata ha mobilitato l'opposizione. Il 'la' lo hanno dato il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e i deputati Riccardo Magi di +Europa e Stefania Prestigiacomo di Forza Italia: e' stata lei, in possesso di ...

Sea Watch - Matteo Salvini smaschera i vescovi : 'Prendete voi gli immigrati? Poi...' : 'Ne abbiamo visti tanti di immigrati accolti dalla chiesa e poi scomparsi in giro per l'Italia , ospitati quindi a spese degli italiani'. Così, a un gazebo della Lega a Milano, Matteo Salvini ha ...

Dario Argento : "Asia si merita 'The voice' dopo quello che ha passato : è brava - intelligente - di talento" : Asia Argento potrebbe tornare sulle scene televisive dopo il divorzio da X Factor e le polemiche personali che l'hanno coinvolta negli ultimi mesi. Infatti, si fanno sempre più insistenti i rumors che la vorrebbero coach di The Voice Of Italy: proprio in queste ore si sta discutendo del cast della nuova edizione del talent, che avrà come conduttrice Simona Ventura.A commentare la notizia di una possibile partecipazione di Asia ...

Stan è il robot che parcheggia le auto in aeroporto meglio di voi : Vi è mai capitato di girare a vuoto nel vastissimo parcheggio di un aeroporto, cercando un posto libero in cui lasciare l’auto? O di impiegare tanto tempo per ritrovare l’auto al rientro da un viaggio? L’idea dell’azienda parigina Stanley robotics risolve questi problemi in un colpo solo. Si chiama Stan ed è un parcheggiatore robotico, che è stato sperimentato con successo in grandi aeroporti francesi, come quello di ...