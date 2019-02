Taylor Mega | pomeriggo hot in spa col fidanzato dopo le critiche

Taylor Mega/ "Tony Effe? Voglio nozze e figli! Sesso 5 volte al giorno…" - Isola 2019 - : Taylor Mega e Tony Effe della Dark Polo Gang, viaggiano d'amore e d'accordo. Dopo l'Isola dei Famosi, l'influencer è tornata tra le braccia del trapper.

Isola dei Famosi - Taylor Mega è (ancora) senza freni : "Io e il mio fidanzato lo facciamo 5 volte al giorno" : Anche se Taylor Mega è stata eliminata dall'Isola dei Famosi, si continua a parlare di lei, della sua vita e di quello che fa con il suo fidanzato, Tony Effe della Dark Polo Gang.Non che la sua vita privata ci interessi - sia chiaro - ma questa mattina (con la sua solita schiettezza) ha rivelato qualcosa di davvero intimo. Taylor, infatti, ha confessato a Mattino Cinque che la sua vita sessuale con Tony Effe della Dark Polo Gang procede alla ...

Chi è Taylor Mega : età - fidanzato e altezza dell’ex di Briatore : Chi è Taylor Mega: età, fidanzato e altezza dell’ex di Briatore Taylor Mega: carriera e biografia, chi è Taylor Mega ha 24 anni ed è nata a Carlino, in provincia di Udine. I suoi genitori sono entrambi allevatori di tacchini e la bella ragazza è cresciuta in campagna in una famiglia molto umile. Insieme alla sorella Jade ha deciso di lasciare la città e di fare carriera grazie alla tv e ai social. Taylor Mega: i followers su ...

Isola dei Famosi 2019 - Taylor Mega : "Ma chi è che non sogna di guadagnare un milione al mese? Non sarò mai finta..." : L'ultima partecipazione di Taylor Mega a Domenica Live ha provocato un bel po' di polemiche. La social influencer che ha preso parte alla quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, infatti, ha dichiarato di avere l'ambizione di guadagnare un milione di euro al mese ma ciò che ha fatto indignare i presenti, nella fattispecie Vladimir Luxuria, è stato il costosissimo orologio (dal valore di oltre 100mila euro!) che la Mega ha indossato ...

Presunto litigio al Fabrique di Milano tra Taylor Mega e Chadia Rodriguez : Taylor Mega, terminata l'esperienza all'Isola dei Famosi, continua ancora a far parlare di sé. L'influencer friulana questa volta è finita sulle pagine di tutti i giornali a causa di una presunta rissa dietro le quinte al Fabrique di Milano con la modella Chadia Rodriguez. La notizia del litigio tra le due donne è apparsa su Dagospia. Secondo le prime indiscrezioni sembra che all'interno del noto locale meneghino durante il concerto della Dark ...