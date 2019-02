Prostitute | al via la proposta di un albo ufficiale Siamo un Paese di santi | poeti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Nel mondo sempre connesso nel quale viviamo, raramente si è capaci di fare connessioni, perché l’immiserimento culturale genera una visione piatta, semplificata e uniforme della realtà. Quindi sarà difficile percepire il filo che lega alcuni avvenimenti, ma purtroppo quel filo esiste: c’è un legame tra lo “scherzo” al calciatore, il sondaggio lanciato dal più importante quotidiano veneto sull’istituzione dell’dellee il prossimo Congresso mondiale delle famiglie, previsto a fine marzo a Verona.Fatta eccezione per il sito di Lettera donna e alcune pagine social individuali, la stampa mainstream e il favoloso mondo social hanno già archiviato l’inquietante servizio de Le Iene andato in onda su Italia 1 come, appunto, uno scherzo, la “divertente” trappola tesagli dalla trasmissione e dalla moglie per mostrare quanto sia geloso. Mentre lui si ...