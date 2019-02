Mourinho | che bordata | “Juventus eliminata? Non sarebbe una sorpresa…”

Mourinho e le buonuscite milionarie - ecco quanto ha incassato da United - Chelsea e Real : TORINO - José Mourinho fa sempre parlare di sè anche quando non allena. E' dei giorni scorsi la notizia della sostanziosa buonuscita elargitagli dal Manchester United in seguito all'esonero avvenuto ...

Manchester - Nell'ultimo prospetto finanziario semestrale di uno dei club più ricchi al mondo si nasconde una buonuscita da sogno. Il Manchester United ha ufficializzato le cifre percepite da José Mourinho e dal suo staff per risolvere il contratto con i Red Devils. Una voce definita nel prospetto finanziario come "compensazione per la risoluzione del contratto di lavoro" pari a 19,6 milioni di sterline, circa 22,3 milioni di euro.

Manchester United - che salasso l’esonero di Mourinho : la cifra corrisposta allo Special One è da capogiro : Il club inglese ha versato una cifra considerevole a Mourinho dopo l’esonero avvenuto lo scorso dicembre José Mourinho e il suo staff hanno incassato dal Manchester United una cifra complessiva di 19,6 milioni di sterline, oltre 22 milioni di euro, dopo l’esonero deciso dal club dell’Old Trafford a dicembre. La maxi-somma destinata allo Special One è stata svelata nei conti semestrali del club, che la definisce una ...

Inter - Spalletti ha i giorni contati - L'ipotesi che fa godere i tifosi : Mourinho? No - arriva lui : Tra José Mourinho e l' Inter c' è di mezzo Conte, e tra Conte e l' Inter c' è di mezzo la Juventus. La strada che porta alla prossima estate può risultare lunga a chi è impegnato a lavorare per rendere la stagione un successo ancora maggiore (leggasi Allegri con la Champions), e chi deve raggiungere

Evasione fiscale - anche Mourinho patteggia : Dopo la vicenda Cristiano Ronaldo anche Josè Mourinho ha deciso di patteggiare per Evasione fiscale, l’accordo è stato raggiunto per 1 anno di prigione, con la condizionale e dovrà pagare anche una multa di quasi 2 milioni di euro. Nel dettaglio l’accusa nei confronti di Mourinho era quella di aver nascosto al fisco spagnolo entrate derivanti dallo sfruttamento dei suoi diritti sull’immagine per gli anni 2011 e 2012, la ...

Pogba - Solskjaer non ha dubbi : 'Può essere capitano del Manchester United'. Superata l'era Mourinho : Quando ci sono le prestazioni sul campo, ecco che si crea un ottimo leader e dai video degli spogliatoi della Francia campione del mondo, potete vedere a cosa mi riferisco. Per questo, per me, è un ...

Premier League : Mourinho attacca il Manchester United : José Mourinho Manchester United / José Mourinho, ex allenatore del Manchester United, esonerato dai Red Devils a inizio dicembre, ha deciso di fare chiarezza su quanto accaduto negli ultimi tempi con il suo vecchio club.Secondo il tecnico portoghese, intervenuto ai microfoni di ‘Bein Sport’, la dirigenza non lo avrebbe accontentato nella gestione del gruppo e sul mercato. Una dichiarazione arrivata dopo la settima vittoria ...

Manchester United - l'attacco di Mourinho : 'Non mi hanno assecondato' : Mourinho è intervenuto ai microfoni di Bein Sport, di cui è diventato da poco opinionista ufficiale, e ha toccato diversi argomenti. Ma quello che sicuramente ha fatto più scalpore è l'analisi di ...

Inter - chiamata a Mourinho : per i bookmakers è tutt'altro che impossibile (RUMORS) : José Mourinho sarà sicuramente uno dei nomi, insieme ad Antonio Conte, che infiammerà il mercato degli allenatori la prossima estate. Lo Special One ha lasciato il Manchester United un mese fa in un'avventura terminata in maniera burrascosa, ma che ha portato comunque dei trofei. Su tutti sicuramente la vittoria dell'Europa League nella stagione 2016-2017, ma anche il secondo posto della scorsa stagione è stato positivo dietro un Manchester City ...

Aneddoti e retroscena - a tutto Mourinho : 'l'Inter è la squadra più forte che ho allenato. Ritirarmi? No - sono giovane' : L'allenatore portoghese ha parlato per la prima volta dopo l'esonero, rivelando la squadra più forte mai allenata ' Voglio allenare, sono troppo giovane per ritirarmi, sono nel calcio da molto tempo ...