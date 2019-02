Lazio | Lulic e l' occasione | persa | di cambiare la storia

Frosinone-Lazio 0-0 La Diretta Fuori Lulic - c'è Durmisi. Baroni lancia Viviani : Frosinone e Lazio aprono l'ormai non inconsueto programma del lunedì nel nostro campionato, e si sfidano allo stadio Benito Stirpe in un match importantissimo per tutte e due le...

Lazio - Murgia a un passo dalla Spal. Ballottaggio Durmisi-Lulic per l'Inter : Un mercato attivo solo in uscita. In casa Lazio si lavora per sfoltire la rosa. Dopo le cessioni in prestito di Caceres alla Juventus e della coppia di ex Primavera Lombardi-Rossi al Venezia, un altro ...

Lazio-Juventus - le pagelle : Leiva è un muro. Bene Luis Alberto - male Lulic e Radu : La Lazio perde 2 a 1 contro la Juve nel big match di domenica 27 gennaio . I biancocelesti giocano Bene, creano tanto ma non riescono a incidere fino al 58' quando l'autorete di Emre Can sblocca la ...

Lazio : Luiz Felipe out tre settimane - Lulic e Radu ok per la Juve : ROMA - Senad Lulic e Stefan Radu rassicurano Simone Inzaghi . Dopo gli accertamenti alla clinica Paideia, i due sono tornati in campo nell'allenamento di questo pomeriggio. Il romeno ha un leggero ...

Lazio - Lulic compie 33 anni. Come regalo Inzaghi gli cambia fascia : Il regalo per i suoi 33 anni è una nuova collocazione tattica. Un regalo annunciatissimo e chissà quanto gradito, ma Senad Lulic non è certo tipo che si formalizzi di fronte a certe situazioni. Oggi ...

Lazio - Inzaghi punta su Lulic contro il Napoli. Murgia verso la Spal : Farà di necessità virtù contro il Napoli, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio in vista del match contro gli azzurri, in programma domenica sera al San Paolo, ha provato Lulic sulla fascia destra. ...

Lazio - Immobile : 'Testa al prossimo obiettivo'. Inzaghi prova Lulic a destra : 'Next step'. Tradotto: 'prossimo obiettivo'. Guardano avanti Luis Alberto e Ciro Immobile. Gli attaccanti della Lazio festeggiamo sui social la vittoria di ieri per 4-1 contro il Novara e si ...

Lazio - il jolly Lulic va a destra : Ci pensa Senad Lulic. Nella Lazio si è aperto un varco sulla fascia destra della mediana. Non solo in chiave mercato: la società biancoceleste punta a Davide Zappacosta del Chelsea. Ma anche verso la ...

Lazio - a destra c'è il capitano Lulic : Mancava alla prima giornata d'andata, adesso si sdoppia Lulic sulla fascia. Pronti, via, c'è lui di nuovo catapultato a destra. Inzaghi non perde nemmeno un attimo di tempo, alla ripresa pensa già al ...

Bologna-Lazio 0-2 : decidono i gol di Luiz Felipe e Lulic : Al fischio finale è Simone Inzaghi a festeggiare. La Lazio piega il Bologna del fratello Pippo 2-0 e stacca di tre punti il Milan nella corsa Champions, approfittando del passo falso di Gattuso ...

VIDEO Bologna-Lazio 0-2 Highlights : sintesi e gol della partita. Felipe e Lulic fanno volare i biancocelesti : La Lazio si gode questo Santo Stefano mentre è sempre più profondo nero per il Bologna. I biancocelesti sono riusciti a espugnare il Dall’Ara grazie alle reti di Luis Felipe e Lulic, una rete per tempo per fare volare i capitolini e per mettere in crisi i felsinei: Simone Inzaghi vince il derby di famiglia, il fratello Filippo ora rischia seriamente la panchina. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di Bologna-Lazio ...

Lazio-Cagliari 3-1 : Milinkovic - Acerbi e Lulic in gol. Inzaghi si sblocca dopo 5 turni : La classifica di Serie A Lazio-Cagliari 3-1, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Lazio-Cagliari 3-1 : Milinkovic - Acerbi e Lulic firmano il riscatto di Inzaghi : Lazio-Cagliari 3-1: cronaca, statistiche e tabellino IL SOLITO Acerbi - Il Cagliari non imbastisce una reazione furibonda ma al 19' sfiora il pareggio: Faragò taglia l'area con un cross intelligente, ...

