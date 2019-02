La paranza della bellezza | Luca Rosini racconta su Rai2 la Napoli del riscatto

davidemaggio

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) LaLache ’salva’ (dal baratrocriminalità) si fa spazio là dove sembra difficile trovarla. In uno dei quartieri simbolo del cuore di: il Rione Sanità. Proprio lì il giornalistaha portato le telecamere diperre le storie di chi desidera ilsociale e si impegna a realizzarlo. Laè il titolo del suo docu-film in onda stasera, 20 febbraio, alle 23.20 sulla seconda rete.La trasmissione (già disponibile in anteprima su Rai Play) documenterà un altro tipo di, diverso da quello noto alle cronache e legato alla criminalità organizzata., infatti, è un termine napoletano che indica una barca o una rete da pesca, ma che negli anni è passato ad indicare il gruppo di fuoco di un’organizzazione criminale. Le paranze sono quelle che fanno le ...