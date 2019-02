Camorra | ex sindaco Campolongo | ' Mala del Brenta aveva contatti con la mafia'

Camorra in Veneto. Il sindaco e legale del clan : «Si è comprato l'elezione». E i Casalesi esultavano : «È nostro» : ERACLEA , VENEZIA, Una villa dalle linee eleganti, in pietra facciavista, acciaio e vetro, con tanto di piscina e telecamere di sorveglianza. Nel cuore della notte di lunedì scorso le sirene nel buio ...

Camorra in Veneto : tra gli arrestati - sindaco - direttore banca e agenti polizia : E' di 50 misure di custodia cautelare (47 in carcere e tre agli arresti domiciliari) e di 11 provvedimenti di obbligo di dimora il bilancio dell'operazione anti- Camorra svolta questa mattina dal G.I.C.O. del nucleo di polizia economico finanziaria di Trieste e dalla squadra mobile di di Venezia. Gli indagati sono tutti i membri di una strutturata associazione a delinquere di stampo mafioso che dal piccolo centro di Eraclea (Venezia) da molti ...

Camorra : Venezia - coinvolto il sindaco di Eraclea per voto di scambio : Venezia , 19 feb. (AdnKronos) - Tra i coinvolti nella maxi operazione contro la Camorra della Dda di Venezia ci sarebbe anche il sindaco di Eraclea , nel Venezia no, Mirco Mestre avvocato con studio a San Donà. Mirco Mestre è stato eletto sindaco nel maggio del 2016 a capo della lista civica di centrod

Camorra - 50 arresti in Veneto : ci sono anche il sindaco di Eraclea e un poliziotto. Sequestri per 10 milioni di euro : Cinquanta arresti, 11 obblighi di dimora e un sequestro preventivo di beni per 10 milioni di euro. E’ il risultato di una operazione anti-Camorra in Veneto, condotta dalla guardia di finanza e dalla polizia, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Venezia. Tra gli arrestati, spiega La Nuova Venezia, ci sono anche Mirco Mestre, sindaco di centrodestra di Eraclea (località balneare in provincia di Venezia), e un agente del ...