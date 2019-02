: Inizia la mobilitazione nelle strade e nelle piazze. Gazebo, volantinaggi e banchetti per far sapere a tutti che il… - nzingaretti : Inizia la mobilitazione nelle strade e nelle piazze. Gazebo, volantinaggi e banchetti per far sapere a tutti che il… - Cyber_Feed : Ultim'ora #Zingaretti:ai gazebo per nuova speranza - NotizieIN : Zingaretti:ai gazebo per nuova speranza -

"Di fronte a questa finta democrazia dico agli italiani: il 3 marzo tutti a firmare ai,come grande riconquista di unademocratica. Se il 3 marzo saremo in tanti la storia di questo Paese può cambiare.Ai tantissimi che iniziano a capire che qualcosa non va, indico questa vera opportunità di partecipazione democratica.Per cambiare il Pd e per salvare l'Italia il 3 tutti ai". Così il presidente della Regione Laziodurante un'iniziativa al Campus Biomedico.(Di martedì 19 febbraio 2019)