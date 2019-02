Violentata dopo la droga | c' era anche una donna

Treviso - stupro dopo la cena aziendale : “Violentata da 4 colleghi per punizione” : Una donna di 50 anni di Vittorio Veneto ha denunciato 4 colleghi che, stando alla sua versione dei fatti, l'avrebbero violentata al termine di una cena che lei aveva voluto organizzare a casa per stemperare alcune tensioni sul lavoro di natura economica. I soci respingono categoricamente le accuse: "Si è inventata tutto, lo fa solo per farci pressione".Continua a leggere